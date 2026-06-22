Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.0 комментариев
ФСБ задержала организатора слежки за военными объектами в Подмосковье
В Воронеже задержан молодой человек, который по заданию украинских кураторов шпионил за военными частями под Москвой и работал в мошеннических кол-центрах, сообщили в ФСБ.
Задержанный занимался организацией наблюдения за военными объектами столичного региона, а также участвовал в работе телефонных мошенников, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемым оказался гражданин России 2005 года рождения.
Фигуранта завербовали через мессенджер Telegram. За денежное вознаграждение он следил за российскими военными, искал в интернете пособников и помогал телефонным аферистам обманывать граждан России. У подозреваемого изъяли смартфон с доказательствами переписки со спецслужбами.
Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене. Суд отправил молодого человека под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину и начал сотрудничать со следствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сотрудники ФСБ раскрыли деятельность агента украинской разведки в Рязанской области.