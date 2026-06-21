Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию на чемпионате мира

Tекст: Катерина Туманова

Встреча второго тура группы Н прошла в американской Атланте. Матч завершился уверенной победой испанцев, которые доминировали на поле в течение всей игры, передает РИА «Новости».

Главным героем противостояния стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль на 21-й и 24-й минутах. Еще один гол забил Ламин Ямаль. При этом саудовский защитник Хасан Ат-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота.

Примечательно, что Ямаль стал вторым в истории футболистом младше 18 лет, который открыл счет на мировых первенствах. Ранее подобное достижение покорилось легендарному бразильцу Пеле в 1958 году.

По итогам двух туров испанцы набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу своего квартета. Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде имеют в своем активе по одному баллу.

В заключительном туре групповой стадии, который пройдет в ночь на 27 июня, лидеры сыграют с уругвайцами. Турнир, который проходит в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля.

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