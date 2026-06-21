«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.22 комментария
Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026 по футболу
Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию на чемпионате мира
Футболисты испанской национальной сборной уверенно победили саудовцев в рамках группового этапа мирового первенства, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Встреча второго тура группы Н прошла в американской Атланте. Матч завершился уверенной победой испанцев, которые доминировали на поле в течение всей игры, передает РИА «Новости».
Главным героем противостояния стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль на 21-й и 24-й минутах. Еще один гол забил Ламин Ямаль. При этом саудовский защитник Хасан Ат-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота.
Примечательно, что Ямаль стал вторым в истории футболистом младше 18 лет, который открыл счет на мировых первенствах. Ранее подобное достижение покорилось легендарному бразильцу Пеле в 1958 году.
По итогам двух туров испанцы набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу своего квартета. Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде имеют в своем активе по одному баллу.
В заключительном туре групповой стадии, который пройдет в ночь на 27 июня, лидеры сыграют с уругвайцами. Турнир, который проходит в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ИИ назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу. Сборная Германии впервые за 12 лет вышла в плей-офф мундиаля. Футболисты сборной Ирана прилетели в США всего за день до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.