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ВЦИОМ: Путину доверяют 73,3% россиян
Большинство (73,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 67,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 73,3%, передает РИА «Новости».
При этом 67,7% респондентов одобряют деятельность главы государства. О недоверии Путину заявили 21,6% участников исследования.
Деятельность правительства России положительно оценивают 44% опрошенных, тогда как 25,4% респондентов выразили неодобрение.
Работу председателя кабинета министров Михаила Мишустина поддерживают 56% граждан. Около 23,1% участников опроса относятся к его деятельности с недоверием.
Рейтинг политических партий уверенно возглавляет «Единая Россия» с результатом 35,5% голосов. Следом идут КПРФ и «Новые люди», набравшие 10,9% и 9,8% соответственно. 8,4% выразили доверие ЛДПР, 5,8% – партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
Согласно результатам свежего опроса ФОМ, 75% респондентов считают работу Владимира Путина хорошей. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных.
О доверии президенту заявили 74% участников исследования. При этом недоверие выразили 15% граждан.
Деятельность российского правительства положительно оценивают 48% опрошенных, тогда как 33% выразили недовольство. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 52% респондентов, а 15% назвали ее плохой.
Социологи также выяснили электоральные предпочтения россиян на случай выборов в Госдуму. За «Единую Россию» готовы проголосовать 38% избирателей, за ЛДПР – 12%. КПРФ поддерживают 9%, партию «Новые люди» – 8%, а «Справедливую Россию» – 4%.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился с 8 по 14 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Исследование ФОМ проводилось с 12 по 14 июня среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян. Интервью проходили по месту жительства в 97 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.