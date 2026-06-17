Власти пообещали восстановить пропавшие указатели саратовского села Лох

Tекст: Дарья Григоренко

Администрация Новобурасского района планирует восстановить пропавшие дорожные знаки. Местная жительница Мария Кислина пожаловалась: «Это непреходящая проблема, совсем ни одной таблички не осталось. В прошлом году у жителей азарт был, мы придумывали творческий конкурс, а в этом году, когда последнюю своровали с нашего двора... это уже перебор», передает РИА «Новости».

Сельчане ранее самостоятельно делали указатели. В 2024 году конструкцию закрепили на 12 болтов, однако спустя три месяца она исчезла.

Кислина отметила, что не вела подсчет пропавшим табличкам, но их точно больше 20. При этом таблички с названием села туристы могут купить на память в качестве сувенира в Лохе, но это не помогает остановить их пропажи, добавила сельчанка.

Глава района Алексей Воробьев подтвердил, что обслуживающая организация уже заказала новые таблички для региональной трассы.

Само село Лох привлекает гостей старинной деревянной мельницей, Кудеяровой пещерой и живописной природой особо охраняемой территории.

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