Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.15 комментариев
Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов
Буква «А» исчезла с вывески саратовского аэропорта из-за ремонта
В аэропорту Саратова временно демонтировали букву «А» с вывески для проведения ремонтных работ, а вместо нее установили плоскую букву.
В социальных сетях в четверг появились фотографии здания аэровокзала саратовского аэропорта, на которых видно, что в надписи «Саратов» отсутствует первая буква «А» в первом слоге, из-за чего появляется нелицеприятный смысл названия города, передает РИА «Новости».
Воздушная гавань объяснила это тем, что буква была снята для проведения ремонтных работ на здании.
На данный момент применена временная конструкция, и буква «А» на вывеске заменена плоской версией. Представители аэропорта заверили, что полностью объемные буквы вернут после окончания ремонтных работ.