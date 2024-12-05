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    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    5 декабря 2024, 21:56 • Новости дня

    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов

    Буква «А» исчезла с вывески саратовского аэропорта из-за ремонта

    Аэропорт объяснил пропажу первой буквы «а» с вывески «Саратов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Саратова временно демонтировали букву «А» с вывески для проведения ремонтных работ, а вместо нее установили плоскую букву.

    В социальных сетях в четверг появились фотографии здания аэровокзала саратовского аэропорта, на которых видно, что в надписи «Саратов» отсутствует первая буква «А» в первом слоге, из-за чего появляется нелицеприятный смысл названия города, передает РИА «Новости».

    Воздушная гавань объяснила это тем, что буква была снята для проведения ремонтных работ на здании.

    На данный момент применена временная конструкция, и буква «А» на вывеске заменена плоской версией. Представители аэропорта заверили, что полностью объемные буквы вернут после окончания ремонтных работ.

    5 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр

    СМИ: Украинский дрон атаковал полигон Капустин Яр, откуда была запущена ракета «Орешник»

    Украинский дрон предпринял попытку атаки на полигон Капустин Яр
    @ Евгений Кармаев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена новейшая баллистическая ракета «Орешник».

    Украинский дрон попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Средства ПВО успешно сбили беспилотник всего за несколько метров до въезда на эту стратегически важную территорию. В результате взрывной волны были повреждены ворота объекта.

    Эксперты предполагают, что выбор цели был неслучаен. С полигона Капустин Яр ранее была запущена ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, что стало ответом на атаки по территории России с использованием ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном подчеркнул, что запуск ракеты «Орешник» был запланирован задолго до разрешения США на использование Украиной ракет ATACMS.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о способности системы «Орешник» разлагать цель на элементарные частицы. Также он отметил, что российская сторона обладает несколькими системами гиперзвуковых ударных ракет, схожих с «Орешником».

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    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    Путин объявил 2025 год ключевым для технологического прорыва России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следующий год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин заявил о важности наступающего 2025 года для запуска нового этапа технологического развития страны, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительство уже обсуждало эти вопросы, уделив им особое внимание.

    «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны. Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», – сказал российский лидер.

    Ранее в ходе заседания Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов с 2019 по 2024 год, чтобы включить выводы и рекомендации в реализацию будущих проектов.

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    5 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

    Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

    Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

    По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

    Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

    «Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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    5 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке

    Федор Конюхов начал переход от пролива Дрейка до Австралии на весельной лодке

    Конюхов поплыл в Австралию на весельной лодке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский путешественник Федор Конюхов начал уникальную экспедицию на весельной лодке от пролива Дрейка в Аргентине до мыса Луин в Австралии, планируя преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней.

    Как сообщает ТАСС, путешественник начал свое необычное путешествие 5 декабря 2024 года в 05:30 утра по местному времени. Федор Конюхов отправился в путь из пролива Дрейка, направляясь в Австралию.

    Экспедиция стартовала еще 30 ноября, когда яхта, доставлявшая весельную лодку Конюхова, покинула аргентинский порт Ушуайя. В течение первых трех дней путешественники пережидали шторм в проливе Дрейка. Сейчас сын Конюхова, Оскар, и команда возвращаются в Ушуайю.

    Федор Конюхов намеревается преодолеть 18 тыс. километров за 200 дней, гребя на лодке по 15 часов ежедневно. Переход стал частью второго этапа кругосветного маршрута в Южном океане, начавшегося в районе 56-го градуса южной широты. Конюхов заявил: «Впервые весельная лодка будет находиться в этих широтах».

    Первый этап кругосветного маршрута Конюхов завершил в 2018–2019 годах, преодолев 11 тыс. километров за 153 дня. Для нового этапа используется лодка «Акрос», которую специально модернизировали для длинного перехода через океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экспедиция Конюхова стартовала 30 ноября, когда порт Ушуайя в Аргентине покинула экспедиционное судно, доставившее путешественника до пролива Дрейка 5 декабря.

    В июле 2023 года Конюхов установил новый мировой рекорд, проведя почти 21 день на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса.

    В декабре следующего года Конюхов планирует совершить экспедицию на остров Смоленск в Антарктике, чтобы в одиночку исследовать проблему микропластика и открыть там полярную станцию.

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    5 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для роста рождаемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить со следующего года рост рождаемости в стране, несмотря на сложность задачи.

    Глава государства выступил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, где подчеркнул необходимость переломить демографическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». Он отметил, что уже в 2025 году необходимо создать условия для роста рождаемости. Несмотря на сложность задачи, по его словам, следует сделать все возможное для достижения этой цели.

    «Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей. Эксперты РАНХиГС спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных поколений женщин, родившихся после 2010 года.

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    5 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР

    Российские силы зачистили Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки ДНР

    Российские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска проводят зачистку населенных пунктов Новый Комар и Благодатное в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Российские войска проводят зачистку двух населенных пунктов в районе Великой Новоселки в ДНР, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что операция идет в Новом Комаре и Благодатном.

    По его словам, действия Российской армии направлены на установление полного контроля над этими территориями. Операция проводится с целью обеспечения безопасности в регионе и предотвращения возможных угроз со стороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. Кроме того, российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена.

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    5 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Глава офиса президента Украины Ермак выразил оптимизм по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о своем оптимизме в отношении возможных переговоров с Россией по урегулированию текущего конфликта.

    В интервью газете Telegraph Ермак поделился своим взглядом на перспективы переговоров с Россией, подчеркнув, что он не относится пессимистично к возможности диалога, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог с Россией возможен, хотя и требует определенных усилий и готовности к компромиссам с обеих сторон.

    Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что глава офиса президента Украины получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа касательно завершения конфликта на Украине.

    The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

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    5 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Лавров назвал издевательством отзыв визы Захаровой перед заседанием ОБСЕ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал аннулирование Мальтой визы официального представителя ведомства Марии Захаровой перед заседанием ОБСЕ.

    Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, отметил, что такие действия являются надругательством над функциями председателя ОБСЕ и возмутительным издевательством над универсально согласованными правилами процедуры, передает ТАСС.

    Как пишет Times of Malta, решение об отмене визы Захаровой было принято из-за возражений со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами Евросоюза. Представитель МИД Мальты подтвердил, что виза была отозвана из-за возражений трех страх ЕС.

    Напомним, накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.

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    5 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин высказался о влиянии СВО на судьбу России

    Путин: События на передовой определят будущее России на десятилетия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в зоне спецоперации на Украине будут играть ключевую роль в формировании будущего страны в долгосрочной перспективе.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил о значительном влиянии текущих событий на линии боевого соприкосновения на Украине на будущее России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эти события будут определять жизнь страны на многие годы вперед.

    «Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», – отметил Путин.

    Ранее Путин восхитился тем, что российские бойцы создают новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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    5 декабря 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин восхитился созданием дронов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил удивление и восхищение способностью российских бойцов создавать новые беспилотники прямо на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин отметил удивительные способности российских военнослужащих создавать новые беспилотники на передовой, передает ТАСС.

    «Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение», – сказал Путин, делясь своими впечатлениями.

    Президент подчеркнул, что это достижение свидетельствует о наличии в России среды, способствующей появлению таких специалистов. По его словам, они являются не только мужественными и героическими, но и хорошо подготовленными для выполнения задач. Путин также предостерег о возможных последствиях снижения развития этой среды. Он отметил, что уменьшение регионов с созданием необходимых условий и сокращение подготовки специалистов может негативно сказаться как на гражданской, так и на военной сфере.

    Во вторник президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    5 декабря 2024, 07:21 • Новости дня
    В Москве арестовали шестерых за пособничество запрещенной РДК

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых за связь с запрещенной РДК

    Tекст: Александра Юдина

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестерых молодых людей, включая несовершеннолетнего, по делу о содействии запрещенной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

    Отмечается, что арестованы шестеро человек, среди которых один несовершеннолетний, по обвинению в участии в террористической организации и призывах к терроризму, передает ТАСС.

    Уголовное дело было возбуждено 9 октября 2024 года ГСУ СК РФ по Москве. Все обвиняемые арестованы по ходатайству следствия. Им продлен срок содержания под стражей до 9 апреля 2025 года. Следствие указывает, что арестованные содействовали и участвовали в деятельности запрещенной организации.

    Правоохранительные органы предоставили информацию о ходе следствия, не уточнив деталей участия обвиняемых в деятельности РДК.

    Ранее против 27-летнего сторонника РДК в Москве возбудили новое дело о попытке финансирования вооруженной группы, после того как он пытался перевести деньги членам организации. Другой сторонник запрещенной в России террористической организации РДК, против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину. Также в Москве задержали подозреваемых в создании преступной группы для насильственных акций, являющихся сторонниками РДК.

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    5 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате провести анализ исполнения национальных проектов в период с 2019 по 2024 год.

    В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства отметил, что результаты анализа должны включать выводы и рекомендации, которые правительство учтет при реализации новых проектов, передает РИА «Новости».

    «Прошу Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день, по 2024 год. Сделать соответствующие выводы и рекомендации. А правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов», – заявил глава государства.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина. В начале октября российский лидер заявил о подготовке новых нацпроектов.

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    5 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу

    Tекст: Александра Юдина

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР начал действовать с 4 декабря после обмена ратификационными грамотами в Москве, что может усилить двустороннее взаимодействие, сообщает МИД.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу 4 декабря, передает РИА «Новости».

    В этот день в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами между заместителями министров иностранных дел двух стран. Российскую сторону представлял Андрей Руденко, а КНДР – Ким Чжон Гю.

    Представители МИД подчеркнули, что вступление в силу данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и внесет вклад в систему безопасности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В сообщении также уточняется, что договор направлен на многоплановое взаимодействие Москвы и Пхеньяна, обуславливая стабилизирующий эффект на региональную безопасность.

    Ранее КНДР указала на вступление в силу договора с Россией. До этого президент России Владимир Путин утвердил ратификацию  договора, Северная Корея также ратифицировала договор. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

    Напомним, договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заключенные в Пхеньяне, начали реализовываться и направлены на укрепление стабильности в Северо-Восточной Азии и на Евразийском континенте.

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    5 декабря 2024, 07:55 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 16 украинских дронов над регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 16 украинских дронов над Брянской, Белгородской, Курской областями

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь российские ПВО уничтожили 16 украинских дронов, пресекли атаку на Брянскую, Белгородскую и Курскую области, сообщили в министерстве обороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на четверг силы ПВО успешно противодействовали попытке атаки украинских беспилотников на территории России.

    Согласно заявлению ведомства, было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большинство из них, а именно 14 беспилотников, были сбиты над Брянской областью, а по одному – над Белгородской и Курской областями.

    В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать российские территории.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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