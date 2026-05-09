Путин назвал нравственный ориентир для народов России

Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Путин: Любовь в Отечеству – нравственный ориентир для народов России
Любовь к Отечеству является для народов России нравственным ориентиром, сказал президент Владимир Путин на приеме иностранных гостей в Кремле.
«Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность и, конечно, любовь к Отечеству. Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также президент заявил о необходимости защитить правду о Второй мировой войне и сохранить мирное сосуществование народов.