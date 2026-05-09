Путин назвал нравственный ориентир для народов России

Захарова назвала предупреждение Зеленскому сигналом для стран Запада

Tекст: Катерина Туманова

Захарова подчеркнула, что сигнал об ответных мерах адресован западным странам, так как это необходимо для осознания всей важности текущего момента в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.

«Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад делает всё, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», – подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.

По ее словам, Запад вновь попытается снабдить главу киевского режима политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и обеспечить оружием, деньгами и так далее.

«И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», – добавила она.

Захарова уточнила, что российская сторона предупредила все государства и международные организации о том, что «это все не просто актуально, а что необходимо им предпринять конкретные шаги на этом направлении».

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.