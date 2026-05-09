Высшие руководители России прибыли на парад Победы в Москве
Первые лица государства собрались у стен Кремля на парад в честь 81-летия Победы.
Премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а также Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин и Сергей Шойгу приехали на Красную площадь, передает РИА «Новости».
Государственные деятели расположились на трибунах в ожидании начала торжеств. По традиции на церемонии выступит президент Владимир Путин.
В пешем строю по главной площади страны пройдут военнослужащие различных видов и родов войск. Зрителям трансляции также покажут работу расчетов ракетных войск, воздушно-космических сил и флота в зоне спецоперации.
При этом формат мероприятия претерпел некоторые изменения. Из-за текущей оперативной обстановки министерство обороны отменило участие воспитанников суворовских и нахимовского училищ. Кроме того, в этом году не будет представлена колонна военной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об отмене проезда колонны военной техники на параде.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изменения формата традиционного мероприятия.
Представитель Кремля анонсировал масштабное выступление Владимира Путина перед участниками торжества.