В Госдуме предложили добавить все банки в список Минцифры
Расширение «белых списков» на все российские банки позволит создать равные условия конкуренции и избежать предоставления эксклюзивных возможностей отдельным игрокам рынка, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я считаю, что все банки надо включать. Должны быть равные условия конкуренции. Это в том числе и вопрос с равными условиями конкуренции, чтобы не было у кого-то эксклюзивных возможностей в этих непростых условиях», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».
Политик добавил, что направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и в профильное министерство.
По его словам, Банк России инициативу поддерживает. Аксаков пояснил, что отсутствие кредитной организации в реестре ставит ее клиентов в невыгодное положение.
Сейчас в специальный список Минцифры входят пять отечественных финансовых учреждений. В их числе находятся ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк.
Ранее Минцифры предложило исключать компании из «белых списков» за работу с VPN-сервисами.