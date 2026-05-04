Апрельские осадки в России вдвое превысили норму

Суммы осадков на европейской части России в апреле двукратно превысили норму

Tекст: Мария Иванова

Второй месяц весны 2026 года отличился рекордным количеством осадков на европейской территории страны, передает ТАСС.

По данным Гидрометцентра, показатели превысили установленные нормы в два и более раза.

«Апрель 2026 года принес на территорию России много атмосферной влаги. На европейской территории суммы осадков за месяц превысили нормы в два раза и более», – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, средняя температура воздуха в Северном полушарии вошла в пятерку самых высоких за всю историю метеонаблюдений. В Москве прошедший апрель стал самым влажным за все время фиксации погоды, принеся 99 мм осадков. Этот месяц оказался вторым по влажности в текущем году, уступив лишь январю с его 101 мм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр зафиксировал в столице абсолютный рекорд по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений

На метеостанции ВДНХ за одни сутки выпала половина месячной нормы небесной влаги.

Синоптик Евгений Тишковец ранее прогнозировал мощные ливни с грозами на Урале и в Западной Сибири.