Апрельские осадки в России вдвое превысили норму
Минувший апрель принес на европейскую часть России аномальное количество влаги, превысив климатические показатели более чем в два раза.
Второй месяц весны 2026 года отличился рекордным количеством осадков на европейской территории страны, передает ТАСС.
По данным Гидрометцентра, показатели превысили установленные нормы в два и более раза.
«Апрель 2026 года принес на территорию России много атмосферной влаги. На европейской территории суммы осадков за месяц превысили нормы в два раза и более», – сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, средняя температура воздуха в Северном полушарии вошла в пятерку самых высоких за всю историю метеонаблюдений. В Москве прошедший апрель стал самым влажным за все время фиксации погоды, принеся 99 мм осадков. Этот месяц оказался вторым по влажности в текущем году, уступив лишь январю с его 101 мм.
На метеостанции ВДНХ за одни сутки выпала половина месячной нормы небесной влаги.
Синоптик Евгений Тишковец ранее прогнозировал мощные ливни с грозами на Урале и в Западной Сибири.