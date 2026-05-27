Народный фронт привез в Дагестан более 60 тонн картофеля

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщило, что после стихийного бедствия люди лишились посевного материала и возможности засеять поля, и на этот призыв откликнулись неравнодушные граждане, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В общей сложности привезли более 60 тонн семенного картофеля. Он будет распределен между жителями городов и районов республики, чтобы люди могли восстановить свое хозяйство уже в этом году», – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Дагестане Джамалудин Шигабудинов.

Брянская область направила в республику 40 тонн семенного картофеля при содействии регионального отделения Народного фронта и компании ООО «Меленский картофель». Глава крестьянского фермерского хозяйства Сахиб Вейсов отметил, что на просьбу о помощи откликнулись оперативно и отгрузили лучший сорт семян, который был в наличии.

Активисты Молодежки Народного фронта Астраханской области отправили около 20 тонн посевного картофеля. Координатор Молодежки НФ в регионе Анастасия Зенкина сообщила, что работа по погрузке и отправке груза в Дагестан велась слаженно и в максимально короткие сроки.

Власти республики подчеркнули, что от скорости посадки зависит возвращение дагестанских семей к привычной жизни уже в этом сезоне. Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов поблагодарил Народный фронт и добровольцев за реальную помощь, рассказал о доставке посадочного материала в три района и выразил надежду на большие урожаи.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов назвал поддержку из регионов символом единства страны. Он указал, что для горного Дагестана, где люди традиционно работают на земле, высококачественный сортовой картофель поможет не только получить хороший урожай, но и размножить семена, а помощь Брянской, Астраханской и других областей стала наглядным подтверждением объявленного года единства народов России. В ближайшие дни ожидаются еще две партии гуманитарной помощи.