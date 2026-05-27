Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.9 комментариев
Шойгу обвинил США в дестабилизации АТР ракетами и ПРО
Во время шестого раунда консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, секретарь Совбеза Сергей Шойгу обвинил США в дестабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В АТР американцы реализуют остро дестабилизирующие программы по выстраиванию регионального сегмента глобальной системы ПРО, передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности, расширению масштабов военных маневров», – сказал он, передает РИА «Новости».
Секретарь Совбеза подчеркнул, что развитие связей с ассоциацией остается одним из приоритетов политики России на азиатском направлении, и отметил важность недопущения политизации асеаноцентричных механизмов.
Он пригласил все страны АСЕАН согласовать практические шаги по формированию архитектуры евразийской безопасности, назвав эту инициативу предложением президента России, реализуемым как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности.
В прошлом году США объявили о планах изменить стратегию военного присутствия в мире, которая будет учитывать задачи по обеспечению безопасности на южной границе США и наращиванию потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.