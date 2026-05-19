Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел во время заседания горсовета Брно на юго-востоке страны, передает ТАСС.

Отмечается, что это не местная жительница, она развернула знамя СССР в знак протеста против предстоящего съезда Судето-немецкого землячества, запланированного на 22-25 мая.

Противники мероприятия воспользовались правом выступить в отведенное протоколом время. Правоохранительные органы полагают, что демонстрация советского символа в общественном месте может быть квалифицирована по соответствующей статье уголовного кодекса страны.

Местное законодательство предусматривает наказание за «пропаганду коммунизма» и других движений, «подавляющих гражданские свободы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты потребовали от властей Германии разрешить демонстрацию флага СССР на майских памятных мероприятиях. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал завести уголовное дело из-за осквернения памятника советскому воину в чешском городе Теплице.