Чимаев уступил Стрикленду и лишился титула чемпиона UFC
Родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев уступил американцу Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средней весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 328 прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).
Бой стал первой защитой чемпионского пояса для Чимаева, который завоевал титул в августе 2025 года, победив Дрикуса дю Плесси из ЮАР. Теперь чемпионский титул переходит к американцу.
Позже представители бойцовского клуба «Ахмат» опровергли слухи о гибели спортсмена в автомобильной аварии.
До этого боец жестко раскритиковал гендиректора промоушена Дэйну Уайта из-за невыполненных обещаний.