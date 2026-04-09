Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти

Ольга Иванова

Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 9 апреля, когда люди собрались для прощания с погибшими.

В сообщении Следственного комитета по ДНР отмечается: «По имеющейся в настоящее время информации, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на траурной процессии». Ранее в Минздраве ДНР сообщали о двух госпитализированных пострадавших.

