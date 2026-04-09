Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.3 комментария
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотника в Грайвороне пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Грайворон от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель», – сообщил Гладков в Max.
Пострадавший получил баротравму, а также осколочные ранения кисти и лица. Мужчина сам обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате атаки погиб один человек.