Хорватская и украинская компании решили наладить совместное производство БПЛА

Хорватская Orqa и украинская General Cherry договорились о производстве БПЛА

Tекст: Антон Антонов

Меморандум предусматривает создание совместных производственных мощностей в Хорватии и на Украине, передает ТАСС.

Пресс-служба Orqa сообщила, что работа по созданию этих мощностей уже началась, а первые образцы продукции ожидаются в ближайшем будущем.

Срджан Ковачевич, соучредитель и гендиректор Orqa, заявил, что Orqa хочет сосредоточиться на создании дронов-перехватчиков, используя наработки General Cherry и опыт украинского конфликта для их последующей поставки странам НАТО

Власти Хорватии отказались отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент. В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию французских самолетов Rafale и приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии.