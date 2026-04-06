Силовые структуры заявили об утрате Зеленским интереса к фронту и ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Около двух месяцев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

По данным российских силовых структур, глава киевского режима перестал проявлять интерес к событиям на линии фронта и игнорирует обращения Сырского.

Собеседник агентства отметил, что речь не идет о политической опале или планах сменить главнокомандующего. По его словам, Зеленский просто утратил интерес к оперативной обстановке на фронте.

Вся активность Зеленского, по словам источника, сейчас сосредоточена вокруг главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. Причиной этому названы коррупционные схемы по продаже вооружения на Ближний Восток и проекты цифровизации вооруженных сил.

Также представитель российских силовых структур заявил, что Зеленский все больше вовлекает Украину в конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, глава киевского режима рассчитывает, что боевые действия с участием США уменьшат давление со стороны Вашингтона на киевский режим.

