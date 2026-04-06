Орбан спрогнозировал энергетический и финансовый кризисы в Европе

Tекст: Ольга Иванова

Европе грозят одновременный энергетический и финансовый кризисы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

По его словам, наиболее вероятен «наихудший сценарий», при котором разразится энергетический кризис, как в 2022 году, на фоне финансового кризиса, напоминающего события 2007-2008 годов.

Орбан подчеркнул, что ситуация в Европе крайне серьезная. Он отметил, что последствия ближайших недель окажут влияние на состояние европейской экономики на долгие годы вперед. Особое беспокойство вызывает возможный дефицит энергоресурсов и рост цен.

Премьер указал, что если Европа не сможет оперативно решить проблему стремительно растущих цен на энергию и не предотвратит дефицит, экономические показатели континента резко снизятся на длительный период. «Европейская экономика просто резко снизит свои показатели», – заявил Орбан на пресс-конференции у станции «Турецкого потока» на границе с Сербией.

По мнению Орбана, затягивать с принятием решений нельзя, так как это может негативно сказаться на экономическом росте, процентных ставках и инфляции. Он призвал к срочным мерам по накоплению запасов и поиску альтернативных решений для стабилизации рынка энергоресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики причинами кризиса в Евросоюзе.

Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.