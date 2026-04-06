В правительстве Камчатского края назвали врио главы Петропавловска-Камчатского

Власти Камчатского края назвали врио главы Петропавловска-Камчатского

Tекст: Катерина Туманова

«Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поставил первоочередные задачи новому руководству краевой столицы. С 7 апреля 2026 года временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского официально станет Андрей Воровский в связи с отставкой Евгения Беляева», – сказано в сообщении Telegram-канала правительства края.

Солодов поставил приоритетные задачи, среди которых подготовка к следующему зимнему сезону, включая полную инвентаризацию снегоуборочной техники и контроль за закупкой новых машин, на которые предусмотрены значительные средства из федерального и краевого бюджетов.

В числе важных направлений названа ликвидация последствий зимы: масштабный ямочный и капитальный ремонт дорог, а также оперативная уборка улиц от песка и мусора.

Напомним, мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил в соцсети о том, что ушел в отставку с поста, но продолжает работать на благо города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе губернатор Камчатки запросил помощь у правительства в борьбе со снегопадом. Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов.