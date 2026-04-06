В правительстве Камчатского края назвали врио главы Петропавловска-Камчатского

Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Власти Камчатского края назвали врио главы Петропавловска-Камчатского
В связи с отставкой Евгения Беляева врио главы Петропавловска-Камчатского назначен Андрей Воровский, о чем на оперативном совещании объявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
«Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поставил первоочередные задачи новому руководству краевой столицы. С 7 апреля 2026 года временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского официально станет Андрей Воровский в связи с отставкой Евгения Беляева», – сказано в сообщении Telegram-канала правительства края.
Солодов поставил приоритетные задачи, среди которых подготовка к следующему зимнему сезону, включая полную инвентаризацию снегоуборочной техники и контроль за закупкой новых машин, на которые предусмотрены значительные средства из федерального и краевого бюджетов.
В числе важных направлений названа ликвидация последствий зимы: масштабный ямочный и капитальный ремонт дорог, а также оперативная уборка улиц от песка и мусора.
Напомним, мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил в соцсети о том, что ушел в отставку с поста, но продолжает работать на благо города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе губернатор Камчатки запросил помощь у правительства в борьбе со снегопадом. Путин поручил Минтрансу оценить состояние дорог Камчатки после снегопадов.