Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушел в отставку
Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил в Telegram-канале о сложном решении покинуть пост после трудной зимы и режима чрезвычайной ситуации.
«Остаюсь жить и работать в Петропавловске-Камчатском, но уже не в должности главы. Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку.
Уверен, новая команда учтет допущенные промахи и донастроит механизмы хозяйственной деятельности краевой столицы. Душой и сердцем остаюсь с любимым городом!» – написал он.
В посте Беляев отметил, что время работы в статусе главы города стало для него серьезной школой и испытанием. Вместе с жителями удалось реализовать множество важных проектов, включая запуск программы «Город 20/30» и благоустройство городских пространств.
Однако мэр признал, что не все проблемы удалось решить оперативно, особенно в части ликвидации последствий аномальных снегопадов, которые привели к введению режима чрезвычайной ситуации, не применявшегося в городе десятки лет.
Он отметил, что жители Петропавловска-Камчатского проявили силу духа в этот непростой период.
Евгений Беляев вступил в должность мэра Петропавловска-Камчатского 29 ноября 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред правительства Забайкалья ушел в отставку после ДТП с погибшим. Ушел с должности спикер гордумы Пензы Денис Соболев. Роман Ченцов решил досрочно покинуть пост мэра Липецка, объяснив свой уход семейными обстоятельствами.