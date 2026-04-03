В ФРГ сообщили о скором завершении операции США против Ирана

Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Соединенные Штаты завершат военную операцию против Ирана в «не столь отдаленном будущем». Он подчеркнул, что у Берлина после многочисленных переговоров с представителями Вашингтона не сложилось впечатления, что президент США планирует проводить масштабную длительную сухопутную кампанию, передают «Вести».
«Я ожидаю, что США завершат свою операцию, как только военные цели будут достигнуты», – заявил Вадефуль в интервью медиагруппе Funk.
Глава МИД Германии также призвал американскую администрацию дать международно-правовую оценку конфликту. По словам Вадефуля, Соединенные Штаты должны предоставить более подробное обоснование своей позиции, и Германия рассчитывает получить эти данные после Пасхи.
Ранее американский лидер в соцсети Truth Social заявил о готовности США «свернуть» войну с Ираном и передать другим странам заботу об Ормузском проливе.
Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.