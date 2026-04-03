Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Никитин рассказал о пострадавших после схода вагонов под Ульяновском
У пострадавших после схода пассажирских вагонов в Ульяновской области нет тяжелых травм, рассказал министр транспорта Андрей Никитин.
«Пострадавшие есть. Критичного, насколько я знаю, ничего нет. Минздрав даст всю информацию, это их компетенция», – цитирует министра РИА «Новости».
Никитин сообщил, что получает от РЖД оперативные сводки по ситуации каждые 15 минут, и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Пункт временного размещения пассажиров сошедшего с рельсов поезда готовят в школе села Бряндино, рассказали в администрации населенного пункта.
Пассажирам обеспечат горячее питание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд № 302 Челябинск – Москва в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов. Для перевозки пассажиров этого поезда в Ульяновскую область направили дополнительные вагоны. По предварительным данным, при сходе семи вагонов этого состава под Ульяновском травмы получили семь человек, среди них ребенок.