Tекст: Дмитрий Зубарев

Рогов сообщил, что в центре Запорожья, который находится под контролем украинских военных, обрушилась конструкция с флагом Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, это произошло всего в нескольких метрах от штаба назначенного Киевом руководителя города.

«Местные жители сообщают, что конструкция с чуждым городу Запорожью сине-желтым флагом рухнула в самом центре временно оккупированного нацистами моего родного города, в считанных метрах от схрона гауляйтера Зеленского», – рассказал Рогов.

Он отметил, что многие жители Запорожья восприняли это событие как некий символ, предвещающий скорое освобождение города от ВСУ и властей, назначенных Киевом. По словам Рогова, падение флага вызвало панику среди администрации, назначенной Зеленским, и площадь вокруг конструкции быстро перекрыли, запретив фото- и видеосъемку.

Запорожская область в сентябре 2022 года после референдума вошла в состав России, однако часть территории, включая областной центр, по-прежнему удерживается украинскими войсками. Административным центром региона с марта 2023 года является Мелитополь, находящийся под контролем России.

