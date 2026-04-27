«Укрэнерго»: Четыре области Украины лишились электроэнергии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители сразу четырех областей на Украине – Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской – остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской энергокомпании «Укрэнерго».

По информации «Укрэнерго», отключения затронули и подконтрольные ВСУ районы Херсонской и Запорожской областей. Причиной массовых отключений стала сложная погодная обстановка.

Всего, по данным компании, более 700 населенных пунктов на Украине остались полностью или частично без электроэнергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях осталась без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Около 180 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и других областях остались без электроэнергии из-за сильного снегопада и ветра. В Днепропетровской области по команде «Укрэнерго» ввели экстренные отключения электроэнергии для потребителей первой и второй очередей в регионе и в соседних Сумской и Черниговской областях.