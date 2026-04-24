Севастополь увеличил рождаемость после поддержки на 2 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Севастополю удалось добиться заметного роста рождаемости благодаря мерам поддержки, на которые в прошлом году выделили 2 млрд руб., передает ТАСС. В правительстве региона сообщили, что в 2025 году в Севастополе родилось на 131 ребенка больше, чем годом ранее. Такой результат позволил городу не только достичь, но и превысить целевые показатели нацпроекта «Семья» по суммарному коэффициенту рождаемости.

Директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин отметил: среди регионов Южного федерального округа только в Севастополе за последний год вырос суммарный коэффициент рождаемости. Особенно заметен рост по показателю для третьих и последующих детей, чего удалось добиться только Севастополю и Крыму, несмотря на общую тенденцию снижения этого параметра по округу.

По итогам года суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,076 при плане 0,998, а аналогичный показатель для третьих и последующих детей достиг 0,195 при плановом значении 0,1750. Число многодетных семей за год увеличилось на 390, и к началу 2026 года в городе в 6127 семьях воспитывается 19591 ребенок.

В правительстве Севастополя уверены, что подобная статистика является прямым свидетельством эффективности государственной поддержки семей, решившихся на рождение третьего или последующего ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей. Вице-премьер Татьяна Голикова отнесла Севастополь к числу регионов-лидеров по росту данного показателя.