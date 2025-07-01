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Кузнецова и Развожаев обсудили поддержку семей с детьми в Севастополе
Социальная поддержка семей, вопросы рождаемости и сохранения духовно-нравственных ценностей стали главными темами обсуждения на встрече вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой с губернатором Михаилом Развожаевым в Севастополе.
Как сообщила в Telegram-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в рамках встречи с губернатором Михаилом Развожаевым обсуждались ключевые направления социальной поддержки, в том числе меры по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Кузнецова отметила, что такие задачи становятся особенно значимыми в контексте реализации указа президента о защите духовных ценностей.
Севастополь был назван регионом, где бережно сохраняются историческая память и традиции, а все инициативы, направленные на благо подрастающего поколения, получают поддержку общества. Вице-спикер поблагодарила Развожаева за поддержку предложений, выразив уверенность, что совместная работа принесет пользу жителям города и России в целом.
Отдельное внимание на встрече уделили многофункциональному центру «Бухта Казачья», который носит имя 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Кузнецова отметила, что этот центр совмещает музейную экспозицию с современным образовательным пространством для молодежи и детей. Она подчеркнула важность того, что такие площадки создаются при поддержке власти, общественников и военных.
Также сообщается, что региональное отделение «Единой России» единогласно поддержало кандидатуру Михаила Развожаева на пост губернатора, что было признано подтверждением его вклада в развитие города, стабильности и реализации масштабных проектов.