Руководство Ирана выступило с совместным заявлением о национальном единстве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Политические лидеры Ирана выступили с общим посланием, подчеркивающим сплоченность общества и власти на фоне распространяющихся слухов о внутреннем расколе, пишет «Газета.Ru».

Идентичные публикации были размещены в соцсетях президентом страны Масудом Пезешкианом, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

В опубликованных заявлениях подчеркивается отсутствие разделения на радикалов и умеренных. «Мы заставим агрессора раскаяться в своих деяниях», – говорится в совместном обращении политиков.

Они отметили, что все граждане страны являются «иранцами и революционерами».

Арагчи дополнительно подчеркнул консолидацию государственного аппарата. По его словам, все институты власти продолжают действовать как единое целое, выступая общим фронтом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ сообщили об остром внутреннем кризисе и борьбе за власть в руководстве Ирана. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф категорически отверг возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.