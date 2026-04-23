    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    23 апреля 2026, 06:04 • Новости дня

    Москвичей предупредили о холодных и дождливых майских праздниках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столицы в начале последнего весеннего месяца ожидает прохладная погода с осадками, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    Предстоящие выходные дни не порадуют москвичей весенним теплом, сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Пока прогнозы на начало мая в Москве неутешительные, ситуация существенно меняться не будет. Температурный режим останется приблизительно в тех же пределах: ночью будет плюс один – плюс шесть градусов, дневная температура может быть плюс шесть – плюс 11 градусов в лучшем случае», – рассказала эксперт.

    Синоптик добавила, что предсказать точные дни выпадения осадков пока затруднительно, однако сухой погоды москвичам ждать совершенно точно не стоит. По ее словам, надеяться на ясные и солнечные дни в текущей метеорологической ситуации бессмысленно.

    До этого в конце апреля из-за влияния антициклона европейскую часть России охватило резкое похолодание. В отдельных районах Москвы температура опустилась до минус 3,6 градуса.

    21 апреля 2026, 18:12 • Новости дня
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы вернулся к рассмотрению иска режиссера Сергея Швыдкого, который требует взыскать свыше 143 млн рублей с создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». К процессу дополнительно привлекли основателей бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова и Николая Фоменко.

    Столичная инстанция рассматривает иск Сергея Швыдкого к авторам постановки «Ничего не бойся, я с тобой», передает РИА «Новости». Заявитель требует взыскать более 143 млн рублей за незаконное использование его оригинального сценария. В число ответчиков вошли театральная компания «Бродвей Москва», ООО «Яндекс. Студия» и ПАО «Мобильные телесистемы».

    Музыкантам Максиму Леонидову и Николаю Фоменко принадлежат права на композиции бит-квартета «Секрет», звучащие в спектакле. В связи с их привлечением к процессу слушания отложили на июль. Ранее производство по делу приостанавливали до завершения другого разбирательства.

    В октябре суд отклонил требования Швыдкого о выплате 5 млн рублей компенсации к тем же ответчикам. Инстанция не нашла нарушений авторских прав при создании мюзикла. В январе апелляция признала это решение законным, после чего крупный иск возобновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Алексей Рыбников выиграл суд о незаконном использовании музыки в спектакле «Буратино».

    Арбитражный суд Москвы взыскал с театра Надежды Кадышевой компенсацию за исполнение чужой песни.

    Правообладатели музыкальных произведений подали иск к певцу Мите Фомину из-за выступления на патриотическом концерте.

    21 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Водитель электровелосипеда лишился головы в аварии в Москве
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову, сказал представитель экстренных служб города.

    Предварительно, в результате столкновения с Mercedes водитель электровелосипеда лишился головы, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка 1996 года рождения за рулем немецкой иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сбив мужчину на электровелосипеде, она врезалась в припаркованный автомобиль, протаранила дорожное ограждение и задела еще пять машин.

    Жертвами инцидента стали два человека: сам велосипедист и пассажирка Mitsubishi, которая позже скончалась в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу крупной аварии. Столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Женщина, устроившая в нетрезвом виде массовую аварию на Садовой-Черногрязской улице, пробудет под стражей на время расследования уголовного дела о гибели двух человек.

    Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для автомобилистки Анны Владимировой, передает ТАСС. В результате трагического инцидента в центре столицы погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

    Представитель правоохранительных органов поделился подробностями прошедшего заседания. «Суд постановил избрать Владимировой А.К., обвиняемой по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая женщина на иномарке без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции оперативно задержали виновницу крупной аварии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    21 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    На водительницу Mercedes после массовой аварии с жертвами в центре Москве завели дело
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в отношении женщины за рулем Mercedes, по версии следствия, она устроила смертельную аварию в центре столицы, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 20 апреля у дома №13 по Садово-Черногрязской водитель Mercedes 1996 года рождения в состоянии алкогольного опьянения наехала на водителя элетровелосипеда, потом столкнулась с припаркованным автомобилем.

    После этого Mercedes наехал на дорожное ограждение и столкнулся еще с пятью транспортными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая автомобилистка спровоцировала крупную аварию на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции задержали предполагаемую виновницу массового ДТП. Жертвами этой автокатастрофы стали водитель электровелосипеда и пассажирка другой машины.

    21 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с юмором отреагировал на предложение ливийского коллеги выбрать язык для двусторонних переговоров в Москве.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех на встрече с исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства Ливии Тахером Бауром, пошутив о языке переговоров, передает РИА «Новости».

    Переговоры министров проходят в Москве во вторник. Глава российского внешнеполитического ведомства начал беседу на английском языке. Он поблагодарил ливийского коллегу за визит и отметил перспективы развития двусторонних отношений.

    В ответ гость из Ливии предложил продолжить разговор на арабском и русском языках с использованием перевода.

    «А я думал, я по-русски говорил», – отреагировал Лавров, чем вызвал смех у ливийской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих переговорах глава МИД России выразил готовность содействовать восстановлению национального единства Ливии. Москва высоко оценила сбалансированный подход Триполи по вопросам украинского кризиса. Российский министр указал на безрезультатность попыток США ослабить влияние нашей страны в этом североафриканском государстве.

    21 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Полиция задержала предполагаемую виновницу массовой аварии в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившая массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице владелица BMW задержана полицией, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Женщина за рулем немецкой иномарки спровоцировала крупную аварию на Садовом кольце, ее доставили в отделение полиции, сказал собеседник ТАСС.

    Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

    «В настоящее время устанавливается, была ли она в состоянии опьянения в момент ДТП», – добавил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля BMW протаранил велосипедиста и четыре транспортных средства. В результате этой крупной аварии погибли два человека. Трагический инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице поздно вечером.

    21 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Следствие попросило арестовать виновницу массового ДТП в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина-водитель, устроившая смертельную аварию в центре столицы, может быть заключена под стражу по ходатайству следствия.

    Следствие подало ходатайство о заключении под стражу женщины, устроившей массовое ДТП на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, передает ТАСС.

    Авария произошла в состоянии опьянения, в результате чего погибли два человека и еще двое получили травмы.

    В картотеке Таганского суда Москвы отмечается: «Суд зарегистрировал ходатайство следователя в отношении Владимировой А.К. об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу». Информация об этом содержится в карточке дела, зарегистрированной в суде.

    Рассмотрение вопроса о мере пресечения для женщины-водителя состоится в ближайшее время. Власти продолжают разбирательство по обстоятельствам трагедии, уточняя все детали происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, виновница ДТП на Садовом кольце в Москве может получить до 15 лет колонии. Длительность срока заключения будет зависеть от учета судом смягчающих обстоятельств.

    Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись массовой аварии, в результате которой погибли два человека. В результате столкновения электровелосипеда с автомобилем мужчине оторвало голову.

    20 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Полицейские изъяли крупную партию кокаина у жителя Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полицейские в ТиНАО задержали мужчину, в сумке которого находилось семь пакетов с кокаином, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

    Полицейские задержали мужчину с крупной партией кокаина на территории ТиНАО, сообщает АГН «Москва». В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что задержанный – 58-летний житель Москвы, которого остановили сотрудники уголовного розыска отдела «Внуковский» в поселении Марушкинское.

    При личном досмотре в его сумке нашли семь пакетов с веществами. Экспертиза подтвердила, что в них содержится кокаин общей массой более 337 граммов. По данным полиции, изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта в столичном регионе.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Мужчину заключили под стражу по решению суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские обнаружили почти килограмм кокаина в номере одного из постояльцев гостиницы.

    Российские таможенники пресекли попытку ввоза 40 килограммов этого наркотика из Латинской Америки.

    Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали гражданина Эквадора с 23 килограммами запрещенного вещества.

    21 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось видео эвакуации пассажиров из застрявшего в метро Москвы поезда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появились кадры эвакуации людей из состава, остановившегося в тоннеле на красной ветке столичного метрополитена.

    Очевидцы запечатлели на видео поезд, остановившийся на Сокольнической линии московского метрополитена, передает ТАСС.

    На опубликованных кадрах видно процесс эвакуации людей из вагонов.

    «Пассажиров состава, вставшего в тоннеле между «Красносельской» и «Комсомольской», эвакуируют», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на центральном участке Сокольнической линии временно прервалось движение поездов. Причиной инцидента стала техническая неисправность колесной пары третьего вагона. Сломавшийся состав находится на сервисном обслуживании у компании-производителя.



    21 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    ЧП на Сокольнической линии метро Москвы произошло из-за неисправности вагона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сбой в движении поездов на Сокольнической линии московского метро был вызван технической неисправностью колесной пары одного из вагонов состава.

    Причиной остановки поезда на красной ветке московского метрополитена стала поломка колесной пары третьего вагона. Об этом сообщила советник заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова.

    «Настоящая причина – в технической неисправности колесной пары третьего вагона», – написала она в своем Telegram-канале.

    Темникова подчеркнула, что в результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Работники подземки оперативно помогли людям покинуть остановившийся поезд и безопасно выйти на станцию.

    В настоящее время специалисты метрополитена работают на месте происшествия, принимая все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального графика движения поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной инцидента на Сокольнической линии стала техническая неисправность состава. Из-за сбоя транзитные поезда временно не курсировали между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского».

    20 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Синоптики зафиксировали внезапное возвращение снежной зимы в Центральную Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный южный циклон накрыл центральные и приволжские регионы страны, образовав новые сугробы высотой до 14 сантиметров из-за аномальных весенних осадков.

    Из-за смещения активного атмосферного вихря в европейскую часть страны вернулась зимняя погода. «Снежный покров сформировался на территории Центрального федерального округа РФ», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру понедельника центр циклона оказался над югом Пензенской области.

    В столичном регионе выпало менее одного миллиметра осадков, тогда как восточнее непогода проявила себя сильнее. Во Владимирской области зафиксировали до пяти миллиметров осадков, а высота сугробов достигла трех сантиметров. В Рязанской области выпала треть апрельской нормы: там намело до 12 сантиметров снега.

    Еще более интенсивные метели прошли на западе Приволжского федерального округа. В Мордовии и Ульяновской области выпало 22 и 23 миллиметра осадков соответственно. В Пензенской области этот показатель достиг 26 миллиметров, что превышает две трети месячной нормы апреля.

    В некоторых районах Нижегородской области за минувшие сутки выросли сугробы высотой до 14 сантиметров. В Марий Эл толщина временного снежного покрова достигла пяти сантиметров, а в Мордовии – четырех.

    Осадки в смешанной фазе продолжатся на территории Центральной России в течение дня. Синоптики ожидают мокрый снег с дождем, который приведет к заметному ухудшению видимости. На дорогах и тротуарах станет скользко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее временный снежный покров в столичном регионе полностью растаял.

    Зимой снежный циклон «Валли» принес в центральные регионы сильные осадки.

    Прошлой весной высота сугробов в Москве достигла 23 сантиметров.

    22 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Поезд сбил мужчину на станции «Москва-Сити» МЦД-1

    Tекст: Дарья Григоренко

    На станции «Москва-Сити» МЦД-1 мужчина оказался зажат между вагоном и платформой после наезда поезда, движение было временно приостановлено.

    Как передает АГН «Москва», мужчина попал под поезд на станции «Москва-Сити» МЦД-1. Отмечается, что инцидент произошел на первом пути: мужчину сбил поезд, и он оказался зажат между вагоном и платформой.

    Источник уточнил: «Пострадавший выжил, но сознание у него спутано. Госпитализирован». На место оперативно прибыли экстренные службы, пострадавшему оказана медицинская помощь.

    В результате происшествия движение поездов на МЦД-1 временно приостановлено. Пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщила, что задерживается несколько поездов на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги.

    В пятницу суд арестовал на десять суток мужчину, прыгнувшего на крышу поезда в московском метро.

    Ранее сообщалось, что пьяный мужчина 1999 года рождения на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить, пострадавший отделался ушибом подбородка.

    21 апреля 2026, 13:09 • Новости дня
    Собянин и Миллер запустили строительство новых энергоблоков в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский мэр Сергей Собянин и глава Газпрома Алексей Миллер инициировали масштабный проект по модернизации теплоэлектроцентралей, увеличивающий их общую мощность.

    Собянин и Миллер открыли работы по возведению генерирующих объектов на электростанциях «Мосэнерго», передает ТАСС.

    Речь идет о модернизации площадок ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. На первой станции появится современная установка электрической мощностью 225 мегаватт. В ее состав войдут газовая турбина на 155 мегаватт производства Ленинградского металлического завода, паровая турбина на 70 мегаватт и котел-утилизатор.

    На второй площадке специалисты построят паросиловой комплекс. Его электрическая мощность составит 275 мегаватт, а тепловая отдача достигнет 360 гигакалорий в час. Основным оборудованием здесь станет высокотехнологичный агрегат Уральского турбинного завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Мосэнерго» обсуждала различные способы увеличения мощности столичной ТЭЦ-25. Глава Газпрома Алексей Миллер отмечал высокую надежность газовой генерации электроэнергии. Мировое потребление этого вида топлива за последние десять лет выросло рекордными темпами.

    20 апреля 2026, 07:37 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за ветра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого порывистого ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

    В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, передает ТАСС.

    «В период с 09:00 до 21:00 мск местами ожидается усиление порывов северного ветра до 15 м/с, объявлен желтый погодный уровень», – сообщили в Гидрометцентре.

    Специалисты напомнили, что желтый уровень опасности является средним по колористической шкале и указывает на потенциально опасные погодные условия для жителей и гостей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали в столице облачную погоду с температурой до плюс семи градусов.

    Несколькими днями ранее метеорологи установили в регионе желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 метров в секунду.

    Городские службы призвали жителей столицы соблюдать осторожность на улице во время непогоды.

    21 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    При пожаре в Москве пострадали пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью во вторник в столице произошло возгорание в одной из квартир на проспекте Вернадского, пострадали несколько человек, сообщил источник.

    Возгорание могло произойти из-за двух человек, которые распивали спиртные напитки, сообщили жильцы дома, передает РЕН-ТВ.

    Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадали пять человек, у них диагностировали ожоги и отравление. Их госпитализировали.

    Причины пожара выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после крупного пожара в подмосковных Мытищах в больницу попали пять человек. При возгорании на пятом этаже жилого дома на севере столицы пострадали трое граждан.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

