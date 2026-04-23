Москвичей предупредили о холодных и дождливых майских праздниках

Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о холодных и дождливых майских праздниках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Предстоящие выходные дни не порадуют москвичей весенним теплом, сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

«Пока прогнозы на начало мая в Москве неутешительные, ситуация существенно меняться не будет. Температурный режим останется приблизительно в тех же пределах: ночью будет плюс один – плюс шесть градусов, дневная температура может быть плюс шесть – плюс 11 градусов в лучшем случае», – рассказала эксперт.

Синоптик добавила, что предсказать точные дни выпадения осадков пока затруднительно, однако сухой погоды москвичам ждать совершенно точно не стоит. По ее словам, надеяться на ясные и солнечные дни в текущей метеорологической ситуации бессмысленно.

До этого в конце апреля из-за влияния антициклона европейскую часть России охватило резкое похолодание. В отдельных районах Москвы температура опустилась до минус 3,6 градуса.