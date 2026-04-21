Ковальчук возглавил клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук назначен президентом клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс», а Евгений Артюхин стал генеральным менеджером команды, сообщает ТАСС. Об этом рассказал сам Ковальчук. Клуб базируется в Петербурге и выступает на «СКА-Арене».

«Рад стать частью семьи «Драконов». Впереди нас ждет интересное время: планируем серьезно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», – заявил Ковальчук.

Известно, что Евгений Артюхин последние три года работал скаутом в клубе НХЛ «Вегас». По словам Ковальчука, этот опыт позволил Артюхину не только познакомиться с североамериканским рынком, но и перенять лучшие практики управления, а также расширить профессиональные связи. Ковальчук выразил уверенность, что Артюхин поможет вывести клуб на новый спортивный уровень.

Илье Ковальчуку 43 года, он двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2018 года, трижды выигрывал Кубок Гагарина и был генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Последним клубом Ковальчука в качестве игрока был московский «Спартак». Артюхин ранее выступал за СКА, ЦСКА, «Атлант», московское «Динамо», а также за команды НХЛ и является чемпионом мира среди молодежи 2003 года.

В сезоне-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» занял девятое место в Западной конференции КХЛ, не попав в плей-офф, набрав 54 очка. В июле 2025 года пришло сообщение, что китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон на «СКА-Арене» в Петербурге, а в августе сменил название на «Шанхай Дрэгонс». В марте 2026 года объявлено, что команда продолжит выступать на этой же арене в следующем сезоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года канадский специалист Жерар Галлан покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс».

В августе 2025 года он возглавил эту команду.

Незадолго до этого китайский коллектив сменил название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс».