Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Коренека, Новой Сечи и Шостка Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Веселым, Терновой, Избицким и Колодезным.

Противник при этос потерял более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склад боеприпасов, шесть складов матсредств и склад горючего.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой Харьковской области, Красного Лимана и Лозового Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах Николайполья, Новоселовки, Николаевки и Константиновки ДНР.

При этом противник потерял более 205 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и четыре станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и шесть складов матсредств, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и теробороны у Ивановки Днепропетровской области, Красноподолья, Светлого, Белицкого, Красноярского, Гришино, Доброполья и Торского ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть бронемашин и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Гавриловки, Александровки Днепропетровской области, Воздвижевки и Барвиновки Запорожской области.

Противник потерял до 230 военнослужащих, бронемашину, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

Ранее они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.