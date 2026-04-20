Москвичам пообещали облачный и прохладный понедельник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачную погоду с прояснениями и до плюс 7 градусов тепла прогнозируют в Москве в понедельник, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, в столице местами возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом. Днем температура воздуха будет держаться в пределах от плюс 5 до плюс 7 градусов.

В ночь на вторник в Москве ожидается похолодание до плюс 1 градуса. Ветер будет северным, его скорость достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура днем составит от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ночью, как и в столице, ожидается до плюс 1 градуса, возможны кратковременные осадки.

Гидрометцентр также предупреждает о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе. С 9:00 до 21:00 мск 20 апреля он будет действовать из-за сильного ветра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля синоптики ожидали в столице потепление до 14 градусов.

В предшествующее воскресенье метеорологи пообещали москвичам весеннюю погоду с небольшими дождями.

Ранее специалисты предупредили жителей города о мокром снеге с гололедом.