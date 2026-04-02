Народная программа «Единой России» позволила РЖД расширить турпоездки для молодежи

Tекст: Вера Басилая

За последние два года более 143 тыс. молодых граждан смогли бесплатно или на льготных условиях отправиться в путешествия, совмещенные с образовательными программами, следует из сообщения на сайте «Единой России».

«Единая Россия» закрепила направление молодежного туризма в законе о молодежной политике, а к инициативе подключены 265 вузов в 85 регионах, в результате 320 тыс. молодых людей смогли за три года посетить уникальные места по программе познавательного туризма «Больше, чем путешествие».

На третьем окружном отчетно-программном форуме в Нижнем Новгороде обсуждалось развитие инфраструктуры для внутреннего туризма и поддержка молодежных путешествий. Участники выступили за увеличение числа маршрутов, включая патриотические поездки по местам боевой славы. Эти инициативы будут включены в народную программу партии.

Как отметил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Иван Колесников, осенью 2025 года был реализован масштабный патриотический проект «Путешествие по городам-героям», в рамках которого три железнодорожных маршрута охватили девять городов-героев и воинской славы. В проекте приняли участие более 1,3 тыс. молодых людей, каждая поездка включала туристическую, образовательную и общественно полезную составляющие. Колесников подчеркнул, что интерес молодежи к таким проектам высок, а железная дорога становится пространством для открытия и образования.

Депутат Госдумы от «Единой России» Артем Метелев рассказал, что партия помогла признать походы, слеты и экспедиции полноценными формами работы с молодежью, а также упростила процедуру выделения земли под палаточные лагеря. В 2026 году планируется вовлечь в программу «Больше, чем путешествие» уже 300 тыс. молодых россиян.

В числе популярных маршрутов по местам воинской славы лидирует Краснодарский край с 14 маршрутами, за ним следуют Нижегородская, Белгородская, Калужская, Московская, Мурманская и Тамбовская области. Программа развивается, появляются новые проекты, такие как «Поезд Памяти», «Путешествие мечты» и «Поезд Героев».

Сбор предложений в новую народную программу «Единой России» был объявлен председателем партии Дмитрием Медведевым 19 февраля. Партия проведет форумы по всей стране, где правительство отчитается о реализации программы и будут сформированы новые предложения. Программа партии впервые будет состоять из двух документов – предвыборной программы и блока ценностных ориентиров. Для подготовки программы создан экспертный совет с участием героев России, участников СВО, ученых и представителей промышленности.

