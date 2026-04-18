Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Австралии

В Мельбурне водитель выехал на тротуар и сбил людей возле места проведения фестиваля комиксов, в результате погиб один человек.
Трагический инцидент произошел в Австралии, где машина въехала в группу людей, передает ТАСС. ЧП случилось недалеко от площадки фестиваля Supanova Comic Con в Мельбурне.
По данным местного телеканала 9News, водитель выехал на пешеходную зону и сбил двух человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия от полученных травм. Второго пешехода экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции оперативно задержали виновника аварии. В настоящее время правоохранители готовятся допросить водителя для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года автомобиль в Нидерландах протаранил толпу зрителей светового шоу. В ноябре водитель легковой машины целенаправленно наехал на пешеходов на западе Франции.