  ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    18 апреля 2026, 15:41 • Новости дня

    Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Австралии

    При наезде автомобиля на пешеходов в Мельбурне погиб человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Мельбурне водитель выехал на тротуар и сбил людей возле места проведения фестиваля комиксов, в результате погиб один человек.

    Трагический инцидент произошел в Австралии, где машина въехала в группу людей, передает ТАСС. ЧП случилось недалеко от площадки фестиваля Supanova Comic Con в Мельбурне.

    По данным местного телеканала 9News, водитель выехал на пешеходную зону и сбил двух человек. Один из пострадавших скончался на месте происшествия от полученных травм. Второго пешехода экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Сотрудники полиции оперативно задержали виновника аварии. В настоящее время правоохранители готовятся допросить водителя для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года автомобиль в Нидерландах протаранил толпу зрителей светового шоу. В ноябре водитель легковой машины целенаправленно наехал на пешеходов на западе Франции.

    17 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    Tекст: Валерия Городецкая

    Осведомленный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности, сообщил о новых деталях соглашения между Ираном и США относительно двухнедельного перемирия и прохода судов через Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim.

    По словам собеседника Tasnim, с началом инициативы о перемирии, предложенной Пакистаном, Иран был готов разрешить ограниченное число проходов коммерческих судов ежедневно. Однако после срыва перемирия в Ливане и отказа распространить режим прекращения огня на «Хезболлу» и Израиль, Тегеран приостановил это соглашение.

    По словам источника, Иран выдвинул три обязательных условия для прохода: только коммерческие суда, отсутствие связей с враждебными государствами, движение исключительно по маршрутам, установленным иранской стороной, и согласование прохода с иранскими силами.

    Он подчеркнул, что если морская блокада сохранится, Иран расценит это как нарушение перемирия и вновь закроет пролив.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Президент США ранее заявил о сохранении морской блокады Ирана, несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива.

    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман – талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы «Моссад».

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    17 апреля 2026, 22:18 • Новости дня
    Зеленский угрожает руководству Белоруссии судьбой Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В приграничных районах Белоруссии якобы ведется подготовка артиллерийских позиций и строительство дорог в направлении украинской территории, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил о «подозрительной активности» в приграничной зоне Белоруссии со ссылкой на данные украинской разведки, пишет «Газета.Ru».

    «Россия еще раз будет пытаться втянуть в конфликт белорусское государство», – заявил украинский лидер.

    Зеленский также добавил, что поручил по соответствующим каналам предупредить руководство Белоруссии о готовности украинской стороны защищать свою территорию.

    По его мнению, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро должны стать «предостережением» для белорусских властей от возможных ошибок.

    В феврале советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Напомним, в ночь на 3 января 2026 года США провели спецоперацию «Абсолютная решимость» на территории Венесуэлы, в ходе которой элитный спецназ Delta Force захватил президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. По данным СМИ, штурм занял считанные минуты, после чего Мадуро задержали, вывезли вертолетом на десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima и затем доставили в США для последующего суда по обвинениям в наркотерроризме.

    17 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    ФАС вынесла предупреждения Wildberries и Ozon

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупнейшие российские маркетплейсы уличили в навязывании невыгодных условий для продавцов и введении покупателей в заблуждение.

    Федеральная антимонопольная служба России вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon, передает ТАСС. Компании должны устранить выявленные нарушения до 15 мая.

    В ФАС указали, что площадки увеличили сроки перечисления средств продавцам за реализованные товары, что негативно отражается на их финансовом положении. Также отмечается изменение тарифов на логистику и возвраты уже после передачи товаров на склады, а стоимость доставки привязывается к цене продукции, а не к фактическим затратам на услугу. Это, по мнению регулятора, лишает продавцов возможности нормально планировать бизнес.

    Отдельные претензии касаются Ozon, который ввел платную отметку «оригинал» в карточках товаров. В ФАС считают, что такая маркировка может создавать у покупателей впечатление проверки подлинности, хотя фактически речь идет о платной опции без подтверждения качества или происхождения товара.

    Регулятор потребовал изменить условия публичной оферты и прекратить практики, приводящие к дополнительным расходам продавцов и искажению информации для покупателей. В случае невыполнения требований ФАС обещает возбудить антимонопольное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов. Ранее эти компании внесли коррективы в регламенты по рекомендации антимонопольного ведомства. До этого служба выдала предостережение Wildberries из-за требования об обязательном открытии счетов в собственном банке.

    17 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    По словам Аракчи, все коммерческие суда смогут свободно проходить через пролив по заранее согласованному маршруту, детали которого уже опубликованы Организацией портов и морского судоходства Ирана. Свое заявление руководитель ведомства опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», – написал Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил одобрение этому перемирию для предотвращения новых столкновений.

    С конца февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Количество судов сократилось до нескольких десятков в сутки, тогда как ранее через этот ключевой маршрут ежедневно проходило порядка 135 судов.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    17 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Россия получила право размещать военных в Индии
    Tекст: Ольга Иванова

    Новый договор между Москвой и Дели установил лимиты на совместное размещение кораблей, военных самолетов и личного состава и упростил порядок согласования визитов.

    В рамках действующего соглашения об укреплении военного сотрудничества Россия и Индия могут обмениваться крупными контингентами, передает «Интерфакс». Как отмечается в опубликованном документе: «В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: пяти военных кораблей государства направляющей стороны; десяти военных воздушных судов государства направляющей стороны; трех тыс. человек личного состава воинских формирований государства».

    Военнослужащие могут направляться за рубеж для проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий катастроф. Для полетов авиации требуется подать дипломатический запрос минимум за 14 дней до использования воздушного пространства и аэродромов. Заход кораблей в порты также строго регламентирован и возможен только после аналогичного предварительного уведомления.

    Командир иностранного судна обязан предупредить местного старшего морского начальника о выходе из порта не позднее чем за сутки до отплытия. Само соглашение рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления на такие же периоды. Это произойдет, если ни одна из сторон не заявит о разрыве договора за полгода до истечения срока.

    Документ подписали в Москве 18 февраля 2025 года, а в декабре его ратифицировал российский парламент. Президент Владимир Путин утвердил закон 15 декабря того же года. Договор, призванный упростить логистику флотов и авиации двух стран, официально вступил в силу 12 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Дели 18 февраля 2025 года подписали соглашение о взаимном порядке отправки воинских формирований, военных кораблей и самолетов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации этого межправительственного соглашения, предусматривающего упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в области совместных военных учений, включая маневры Indra, Avia Indra и Indra Navy.

    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    17 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    СК начал расследование смерти певца Кунгурова
    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти певца Евгения Кунгурова.

    Изначально предполагалось, что артист ушел из жизни добровольно, однако отец певца, Виктор Кунгуров, уверен в противоположном, передает «Коммерсант». О возбуждении дела Виктор Кунгуров узнал из письма прокуратуры, сообщила защита семьи.

    Адвокат отца артиста Евгений Черноусов пояснил, что после проверки следователи Пресненского межрайонного отдела СК возбудили дело по статье о доведении до самоубийства. По мнению семьи погибшего, речь должна идти об убийстве, совершенном группой лиц, однако оспаривать формулировку защитники сейчас не планируют.

    Кроме того, Виктор Кунгуров намерен повторно обратиться с просьбой проверить действия следователя МРСО. По его мнению, тот не выполнил необходимых первоначальных следственных мероприятий сразу после обнаружения тела Евгения Кунгурова, что могло повлиять на ход расследования.

    В 2024 году тело Кунгурова нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. Источник в правоохранительных органах отмечал, что, согласно предварительной информации, артист покончил с собой.

    Бывшая жена певца Кунгурова усомнилась в основной версии его гибели.

    18 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    На Украине придумали план действий на случай возвращения России в футбол
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) подготовила стратегию на случай отмены санкций против российских команд и их возвращения на международные турниры, заявил глава ассоциации Андрей Шевченко.

    «Мы работаем над отношениями с нашими стейкхолдерами. Мы сейчас живем в мире, где нужно постоянно держать отношения, обновлять их, работать над ними», – сказал Шевченко, передает RT.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино якобы заявлял, что возвращение российских футболистов пока не рассматривается.

    В феврале Инфантино призывал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    18 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать лишь пословицей «в семье не без урода», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что заявления Киева, искажающие историческую память, можно охарактеризовать русской пословицей «в семье не без урода», передает ТАСС.

    Она отметила, что подобные попытки фальсификации особенно заметны накануне Дня памяти жертв советского народа, который впервые пройдет 19 апреля.

    Захарова подчеркнула, что участие некоторых украинцев, чьи предки сражались во Второй мировой войне, в подобных искажениях истории вызывает сожаление. Она напомнила, что подобные тенденции наблюдались и среди молодежи в России в 1980-90-е годы, когда молодые люди вели легкомысленные разговоры о преимуществах распространения влияния Третьего рейха на Восток.

    Дипломат отметила, что участники таких рассуждений часто не знали, что план «Ост» предполагал не расширение территорий, а «очищение» их от местного населения. В частности, по словам Захаровой, славянам отводилась роль прислуги для «высшей расы» либо предписывалось уничтожение, если они признавались негодными для функционирования.

    Захарова также затронула проблему распространения фальсификаций в исторической литературе. Она напомнила о книгах Виктора Суворова (Резуна), который был, по ее словам, предателем, завербованным в Швейцарии и переброшенным в Британию, где и создал свои работы, выдаваемые за исторические исследования.

    В завершение Захарова призвала в первую очередь сохранять историческую память внутри России, прежде чем критиковать другие страны. Она подчеркнула: «Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России осудила украинского депутата Наталью Пипу за попытку очернить память советских ветеранов.

    Ранее дипломат сравнила планы Запада по уничтожению населения Украины с замыслами Гитлера относительно славян.

    Мария Захарова также выразила уверенность в скором освобождении Киева от нацистской идеологии.

    18 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий Сергей Басалаев арестован после вооруженного нападения на правоохранителей, приведшего к гибели одного сотрудника и ранению еще троих.

    Фигурант уголовного дела находился в федеральном розыске за дезертирство в период мобилизации, сообщает сайт Следственного комитета. Оперативники прибыли за беглецом 16 апреля в поселок Аккермановка.

    Во время задержания мужчина применил огнестрельное оружие. Жертвой стрельбы стал один полицейский, трое его коллег получили ранения. После нападения злоумышленнику удалось временно скрыться с места преступления.

    Силовики поймали беглеца 18 апреля благодаря совместной операции спецподразделений ФСБ, Росгвардии и МВД. Военные следователи предъявили рядовому обвинения по статьям об убийстве, покушении на жизнь силовиков и самовольном оставлении части.

    По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Оренбургской области злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции при попытке задержания. В результате инцидента один правоохранитель погиб.

    Позже силовики задержали оказавшего вооруженное сопротивление мужчину.

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    17 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования дела о самоуправстве в деревне Шаховская в Московской области.

    Поводом для внимания высшего руководства стал сюжет на федеральном телеканале, который рассказал о сложностях местных жителей с проездом к своим домам из-за установленных платных ворот.

    Как сообщил СК в Max, ворота, препятствующие свободному доступу, были установлены женщиной, управляющей поселком через юридическое лицо. Ведомство отмечает, что проезд оказался закрыт даже для экстренных служб.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)», – говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал от руководителя областного главка доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в телесюжете.

    Контроль за исполнением поручения остается за центральным аппаратом Следственного комитета.

    Ранее юрист рассказала о штрафах за установку камер в доме без согласия соседей.

    18 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Петросян обвинил Фицо в копировании шутки про Россию
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юморист Евгений Петросян отметил, что шутка Роберта Фицо о России повторяет его высказывание, прозвучавшее в программе «Петросян Шоу» в 2016 году.

    Петросян заявил в своем telegram-канале, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил его шутку, прозвучавшую еще в 2016 году в программе «Петросян Шоу», передает Ura.Ru.

    По словам Петросяна, сейчас в соцсетях и политических телепередачах обсуждают, как глава словацкого правительства фактически повторил его остроту, лишь немного изменив детали – в оригинале речь шла о берцах, а не о ботинках.

    Петросян отметил, что, вероятно, правильно произнес эту шутку еще десять лет назад. Он указал на совпадение содержания высказываний, подчеркнув, что оригинальная шутка прозвучала в большом фельетоне передачи.

    Роберт Фицо ранее заявил, что в Евросоюзе существует стратегия, цель которой – «поставить Россию на колени», однако, по его словам, союз не может добиться этого и своими попытками только подрывает свой авторитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за попытки поставить Россию на колени.

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу.

    Глава правительства Словакии отверг обвинения Киева в оскорбительной риторике по отношению к Украине.

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    
    

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации