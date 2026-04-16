Tекст: Дмитрий Зубарев

«Был нанесен массовый удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области. Аэродром не принимал самолеты, зато военных вертолетов там было более десяти. Почти все – европейского образца», – заявил Лебедев.

По его словам, на аэродроме в Александрии действовала летная школа для украинских пилотов, а также оттуда запускались дальнобойные дроны. Кроме того, координатор отметил, что аэродром использовался для подготовки военных, в том числе с участием иностранных инструкторов.

По данным подполья, в результате удара были уничтожены шесть украинских пилотов вертолетов. Лебедев уточнил, что информация о потерях среди иностранных инструкторов засекречена и официально не раскрывается.

Командование Воздушных сил ВСУ признало факт повреждения инфраструктуры военного объекта.

Российские силы также атаковали взлетно-посадочные полосы в Киевской и Полтавской областях.