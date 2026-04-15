    Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией
    Мадьяр заявил о невозможности отказа Венгрии от российской нефти
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Николь Кидман захотела стать доулой смерти
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    США: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
    CNN: Иран начал раскапывать входы в подземные ракетные базы
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    15 апреля 2026, 10:19 • Новости дня

    Ученые: Землю накроет серия геомагнитных возмущений из-за корональной дыры

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали магнитные бури в ближайшие выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные ожидается серия возмущений магнитного поля Земли, вызванная воздействием очередной корональной дыры на Солнце.

    Серия геомагнитных возмущений прогнозируется 18-19 апреля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В настоящее время космическая погода остается спокойной, вспышечная активность оценивается как низкая.

    «Продолжается космическое затишье. На обратной стороне Солнца, где сейчас ведет наблюдения Solar Orbiter, все то же самое», – отметили специалисты лаборатории. Стабилизация на звезде носит глобальный характер.

    Однако уже в выходные дни ситуация изменится. Любители полярных сияний смогут насладиться природным явлением, тогда как метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за прихода очередной серии возмущений. Новая корональная дыра, ставшая причиной будущих магнитных бурь, уже видна на поступающих снимках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты спрогнозировали спокойную космическую погоду на всю текущую неделю.

    Ранее вероятность возникновения геомагнитных штормов достигала 90%. Обширная брешь на Солнце спровоцировала заметные возмущения магнитного поля Земли.

    12 апреля 2026, 18:48 • Новости дня
    Баканов: Россия вывела на орбиту около 100 спутников за 2025 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественная ракетно-космическая отрасль отправила в космос порядка 100 аппаратов в 2025 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Всего в 2025 году выведено на орбиту порядка 100 космических аппаратов с трех космодромов», сказал глава госкорпорации, передает ТАСС.

    Среди главных успехов руководитель госкорпорации выделил запуск компанией «Бюро 1440» первых 16 спутников группировки «Рассвет».

    Новые аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN и обновленную систему энергопитания. Также они получили терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Бюро 1440» запустила на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Всего в 2025 году с трех российских космодромов стартовало 17 ракет.

    12 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    «Геоскан» анонсировал начало разработки сверхлегкой ракеты в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания «Геоскан» в 2026 году начнёт проектирование ракеты, способной выводить до 900 килограммов на орбиту, сообщил председатель совета директоров группы Алексей Семенов.

    Семенов заявил, что компания «Геоскан» в 2026 году начнет проектирование космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем, передает РИА «Новости». Он заявил: «Геоскан запускает проект по созданию космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем. Это позволит компании обеспечить доставку на орбиту собственных спутниковых группировок. Проектирование комплекса компания начнет в 2026 году».

    В настоящее время предприятие формирует собственную инженерную команду, чтобы разрабатывать ракетный комплекс самостоятельно. В задачи команды войдет создание ключевых систем, организация производства, сборки и испытаний.

    Семенов отметил, что решение о запуске проекта принято после оценки масштабов будущих запусков. Ракета будет использоваться для вывода спутниковых группировок «Геоскана». По его словам, вывести такое количество спутников попутной нагрузкой невозможно, а использование ракет «Роскосмоса» увеличит стоимость запусков. Собственная ракета соответствует стратегии компании, ориентированной на собственные наукоемкие технологии.

    Стартовая масса новой ракеты с кислородно-керосиновыми двигателями составит 55 тонн, расчетная масса полезной нагрузки – 900 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту девять экспериментальных спутников компании «Геоскан».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал полностью коммерческий запуск аппаратов частных предприятий осенью 2026 года.

    Объединенная двигателестроительная корпорация занялась созданием силовой установки для перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж».

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    12 апреля 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Потенциал России в космосе работает на ее экономику и безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский космический потенциал работает на экономику страны, ее безопасность и суверенитет, заявил президент Владимир Путин.

    «Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Высказывание прозвучало на торжественном концерте по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце, слова зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Ранее глава государства поздравлял российских космонавтов и всех работников космической сферы с Днем космонавтики.

    12 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Астроном Алексеев сообщил о видимости яркой кометы и пике Лирид в апреле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яркую комету PANSTARRS (C/2025 R3), а также максимум действия метеорного потока Лириды смогут увидеть жители России во второй половине апреля, сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

    Алексеев рассказал, что жители России смогут наблюдать сразу несколько зрелищных астрономических событий в апреле, передает ТАСС. Он добавил, что с середины месяца ожидается хорошая видимость яркой кометы PANSTARRS (C/2025 R3), а также максимум метеорного потока Лириды.

    «20 апреля – комета PANSTARRS (C/2025 R3) в перигелии, эта комета более перспективна для наблюдений, она будет иметь хорошую утреннюю видимость примерно с 15 апреля и, приближаясь к перигелию, ее яркость должна повысится до третьей звездной величины, возможно ее наблюдение в бинокли и телескопы. Можно даже снять на мобильный телефон, но смотреть надо будет утром, часа в 4», – рассказал Алексеев. Максимум потока Лириды ожидается 22 апреля, когда можно будет наблюдать до 18 падающих звезд в час.

    С 19 по 20 апреля произойдет сближение Марса, Сатурна и Меркурия – они окажутся в небе на расстоянии менее двух градусов друг от друга. Поблизости будет и Нептун, что, по словам специалиста, может быть названо «парадом планет» в СМИ, но формально таковым не является.

    Апрель особенно подходит для наблюдения звезд в Центральной России – на небе хорошо видны созвездия Рак, Гончие Псы, а также шаровое скопление М3 между Волосами Вероники и Волопасом. Обладатели мощных телескопов смогут увидеть кластер галактик в скоплении Волосы Вероники, который считается ближайшим к нашему сверхскоплению Девы.

    Вечером в зените будет находиться Большая Медведица, благодаря чему можно полюбоваться галактикой Боде и галактикой Сигара. Все эти явления создадут уникальные условия для любителей астрономии по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уникальное покрытие звездного скопления Плеяды Луной произойдет 19 апреля.

    Новая комета C/2026 A1 сгорит на поверхности Солнца 4 апреля.

    Пик весенних метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды придется на ночи 23 апреля и 5 мая.

    12 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    «Волонтеры Победы» рассказали об акциях ко Дню космонавтики

    Tекст: Олег Исайченко

    Акции, проведенные «Волонтерами Победы» в честь Дня космонавтики, с энтузиазмом были восприняты в школах, вузах и общественных пространствах городов России. Хэштег «Улыбка Гагарина» обрел популярность в сети в считанные дни, сказал газете ВЗГЛЯД волонтер Даниил Кирпиченко.

    «Волонтеры Победы» в преддверии Дня космонавтики и в день праздника проводили по всей России и за рубежом акции для популяризации первого полета в космос и личности героя СССР Юрия Гагарина. В школах, вузах и общественных центрах на базе других образовательных учреждений проходили различные мероприятия: от исторических квестов до интерактивных викторин», – пояснил Даниил Кирпиченко, руководитель пресс-службы движения «Волонтеры Победы».

    «Также ведущие рассказывали участникам интересные факты про первую многомодульную орбитальную станцию «Мир» и другие достижения нашей страны. Подобные мероприятия прошли также за рубежом, например, в школе при посольстве России в Египте», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, в общественных пространствах городов России – в парках, на главных прогулочных улицах – волонтеры показывали прохожим портрет Гагарина и предлагали повторить его улыбку. А фото затем выкладывали в соцсети. Акции вызвали исключительно позитивные отзывы участников. Мы видим, как в сети буквально за несколько дней набрали еще большую популярность хэштеги «Волонтеры Победы», «Наши Победы», «Улыбка Гагарина», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Каире в рамках исторического квеста «Первый. Космический» учениками и педагогами школы при посольстве России был изучен опыт освоения космоса. Участники выясняли, как построить базу по добыче Гелия-3 на Луне и подготовить для этой миссии космонавтов.

    Кроме того, школьники и студенты Санкт-Петербурга пообщались с космонавтом, Героем России Андреем Борисенко в рамках профориентационной встречи курса «Россия – мои горизонты», организованной обществом «Знание» совместно с региональным отделением «Волонтеров Победы».

    С приветственным словом к участникам обратился председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Во время встречи ребята узнали об особенностях отбора в отряд космонавтов, питании и проживании на борту космического корабля, а также получили уникальные открытки с автографом Борисенко.

    14 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном регионе установили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в Гидрометцентре России.

    В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого усиления северо-восточного ветра, передает ТАСС.

    «Действует предупреждение с 09.00 до 21.00 мск вторника, 14 апреля», – отметили в Гидрометцентре.

    По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 15 м/с, что по шкале Бофорта соответствует крепкому ветру в семь баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».

    Желтый уровень относится к средней степени опасности, указывая на потенциально опасные погодные явления.

    Температура воздуха в Москве днем будет держаться на уровне от +8...+10 градусов,  в Подмосковье +7...+12 градусов. Ночью в регионе возможны слабые заморозки: в Москве до +3 градусов, в области –1...+4 градуса.

    Метеоролог Татьяна Позднякова ранее не исключала первой в этом году грозы во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о финале похолодания в Москве, а синоптик Позднякова рассказала о возвращении тепла в Москву.

    14 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки и снег в Центральной России

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели жителей Центральной России ожидает резкое похолодание с понижением температуры до минусовых значений и выпадением мокрого снега.

    Предстоящая неделя принесет в центральные регионы страны существенное похолодание, температура опустится на семь-девять градусов ниже климатической нормы, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возвращении зимней погоды.

    «В начале следующей недели в ночные и предутренние часы Центральная Россия окажется в зоне околонулевых температур с вероятностью лёгких заморозков до -1. Фронт заморозков может добраться до Черноземья», – рассказал метеоролог.

    По словам специалиста, местами пройдет небольшой снег, а днем ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. На земле возможно образование временного снежного покрова высотой менее одного сантиметра. Дневная температура не превысит шести градусов тепла.

    К середине недели влияние циклона ослабнет, дожди станут менее интенсивными, а воздух прогреется до 13 градусов. В четверг благодаря антициклону потеплеет до 17 градусов, однако уже в пятницу новый циклон вновь принесет дожди и снижение температуры.

    В выходные дни ожидается прорыв холодного атмосферного фронта с ливнями и северным ветром. В воскресенье начнется вторжение арктического холода: ночью температура опустится до нуля, днем не превысит семи градусов тепла, а вечером местами вновь возможен мокрый снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о надвигающихся на Москву снегопадах.

    В начале апреля в Подмосковье вернулись ночные заморозки. Метеорологи спрогнозировали появление сильной гололедицы на столичных дорогах.

    12 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Общество «Знание» провело 1500 космических лекций для молодежи

    Tекст: Ольга Иванова

    К 65-летию первого пилотируемого полёта человека в космос по всей стране прошли более 1500 лекций Общества «Знание», собравших около 40 тыс. участников.

    К 65-й годовщине первого пилотируемого полета Юрия Гагарина в космос Общество «Знание» провело масштабную просветительскую акцию. В рамках марафона «Космос со Знанием» и Недели космоса по всей России прошли порядка 1500 лекций, собравших 40 тыс. слушателей – от школьников до профессионалов отрасли. Лекторы, среди которых были и космонавты, рассказывали о главных достижениях и технологиях российской космической сферы.

    Заместитель генерального директора Общества «Знание» Георгий Будный подчеркнул, что целью акции является формирование у молодежи целостного представления об историческом значении первого полета человека в космос и вдохновение на новые открытия. Он отметил: «Задача «Знания» – сформировать у молодежи целостное представление об историческом значении первого полёта человека в космос, и дать возможность испытать гордость за достижения отечественной науки и техники».

    Особое внимание вызвали встречи с космонавтами. Петербургские школьники и студенты встретились с Андреем Борисенко, в ХМАО – Югре Андрей Бабкин рассказал о буднях и подготовке космонавтов, в ЕАО Александр Лазуткин поделился историей о преодолении отказов при поступлении в отряд. Уральская молодежь пообщалась с Александром Карелиным, который вспомнил свой дебют в 1992 году и описал выход в открытый космос как исполнение мечты и огромное чувство ответственности.

    Студенты также познакомились с инновациями космодрома «Восточный», включая уникальную трансбордерную галерею и мобильную башню обслуживания. На лекциях рассказывали об отличиях ракет «Союз-2» и «Ангара-А5», а также подробно объясняли этапы подготовки к пускам ракет.

    В разных регионах страны прошли и другие тематические мероприятия: презентации книг, показы фильмов, интеллектуальные игры и наблюдения за звездами. Например, в Саратовской области занятия состоялись на месте приземления Гагарина, а в Красноярском крае школьники наблюдали за небесными телами в телескоп – как отметил астроном-любитель Максим Бочаров, «открытые наблюдения – это возможность прикоснуться к чудесам космоса и узнать что-то новое».

    Всероссийская акция Общества «Знание» продлится до 19 апреля и охватит еще больше регионов. Каждый желающий может самостоятельно провести тематическое мероприятие, используя готовые материалы из онлайн-библиотеки организации, среди которых лекции о ключевых этапах освоения космоса и квизы ко Дню космонавтики.

    12 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    Мантуров сообщил о внедрении VR в подготовку космонавтов для РОС

    Tекст: Ольга Иванова

    Процессы подготовки экипажей для будущих полетов на Российскую орбитальную станцию совершенствуются, в том числе за счет внедрения виртуальной и дополненной реальности, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров

    Процессы подготовки экипажей для будущих полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) уже совершенствуются, в том числе благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что обучение с использованием VR и AR разрабатывается в Новосибирске, и подчеркнул: «Тренажеры во многом основаны на опыте, полученном в рамках программы МКС, но существенные отличия всё же есть из-за разницы в техническом оснащении платформ».

    Мантуров напомнил, что старт строительства станции намечен на 2028 год, и начнется он с глубокой модернизации российского сегмента МКС. Сначала к нему пристыкуют научно-энергетический и универсальный узловой модули, после чего вместе с модулем «Наука» (запущен в 2021 году) станцию отсоединят от МКС. После этого РОС начнет автономный полет на орбите с наклонением 51,6 градуса.

    Такой сценарий, по словам Мантурова, позволит эффективно использовать инфраструктуру модуля «Наука» и обеспечить космонавтам безопасный переход на новую станцию. Он отметил, что на аналогичной орбите планируется появление индийской станции, что создает возможности для тесного российско-индийского сотрудничества в космосе.

    РОС позволит определять задачи экспедиций в строгом соответствии с интересами России, а также формировать состав модулей для научных и прикладных исследований. Станция будет приспособлена для длительных медико-биологических экспериментов, тестирования технологий для дальних экспедиций и наблюдения Земли.

    Станция обеспечит продолжение присутствия России в космосе после завершения работы МКС. Благодаря новым решениям в эргономике, удобству ремонта, наличию «тихих» зон для сна и гибкой системе снабжения, РОС предложит космонавтам современный уровень комфорта. В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил проводить ежегодную Неделю космоса с 6 по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос и российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем космонавтики.

    12 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Баканов возложил цветы к мемориалу Королева и Гагарина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Бакановым почтила память Королева, Гагарина и других выдающихся специалистов ракетно-космической отрасли, сообщили в госкорпорации.

    Делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Бакановым почтила память основоположника отечественной космонавтики Сергея Королева, первого космонавта Юрия Гагарина и других видных специалистов отрасли, передает ТАСС.

    Мероприятие прошло в День космонавтики, который ежегодно отмечается в России и ряде других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня космонавтики президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

    Ранее глава госкорпорации возложил цветы к месту захоронения Юрия Гагарина у Кремлевской стены в день рождения первого космонавта.

    До этого Роскосмос предложил ежегодно проводить в стране Неделю космоса с 6 по 12 апреля.

    13 апреля 2026, 18:22 • Новости дня
    В России начали создавать спутники для фиксации вспышек на Солнце

    Tекст: Ольга Иванова

    В России стартовала разработка группировки малых спутников, которые с помощью триангуляции смогут уточнять координаты солнечных вспышек и гамма-всплесков.

    Российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце, передает ТАСС. Директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Эдуард Боос сообщил, что новые аппараты войдут в специальную космическую группировку, задача которой – одновременно фиксировать события на Солнце и уточнять их локализацию.

    Проект реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для космоса». Планируется, что в 2027 году на орбиту выведут три спутника, оснащённых гамма-детекторами: два из них будут изготовлены в МГУ, третий – в БФУ имени И. Канта. Основная цель группировки – исследование гамма-всплесков, транзиентных гамма-явлений и солнечных вспышек.

    Боос подчеркнул: «Три спутника, работающие одновременно, позволяют определить, откуда сигнал, за счет геометрии – метода триангуляции. Это поможет уточнить координаты вспышек и прояснить их природу». Он добавил, что проект пользуется полной поддержкой ректора МГУ Виктора Садовничего, благодаря чему разработчики уверены в успехе инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два крупнейших университета Мьянмы начали разрабатывать и запускать малые космические аппараты на основе опыта российских специалистов. Российские специалисты уже оказали Мьянме необходимую техническую поддержку.

    13 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали спокойную космическую погоду на неделю

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни на Земле не ожидается сильных магнитных бурь и вспышек на Солнце, поскольку солнечная активность продолжает постепенно снижаться, отметили ученые.

    Вероятность мощных событий, включая магнитные бури и солнечные вспышки, на предстоящей неделе близка к нулю, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Фоновый уровень рентгеновского излучения уже около недели остается ниже отметки «С», что свидетельствует о переходе солнечной короны в спокойное состояние.

    «По крайней мере, даже самые отъявленные фантазеры перестали говорить о возможности второго максимума цикла и отражения от дна», – отметили в лаборатории. Специалисты подчеркнули, что до дна солнечного цикла еще далеко, однако тенденция к снижению активности вполне очевидна.

    Небольшой рост геомагнитной активности, вызванный корональной дырой, завершился в субботу и оказался слабее прогнозов. В выходные дни индексы не выходили в красную зону, а заметных полярных сияний зафиксировано не было. Число пятен на Солнце и уровень радиоизлучения остаются низкими.

    На горизонте четырех суток возмущающих факторов не наблюдается. Ближе к пятнице возможен незначительный рост возмущений из-за очередной корональной дыры среднего размера, однако сильных бурь не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля ученые предупреждали о слабых и средних магнитных бурях.

    В начале марта исследователи отмечали истощение запасов энергии в солнечных пятнах. До этого астрономы фиксировали снижение индекса активности Солнца до минимальных значений.

    13 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    На плато Ай-Петри в Крыму внезапно вернулась настоящая зима

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое апрельское похолодание вернуло на полуостров зимнюю погоду с обильными осадками и ночными заморозками, опустившими температуру в горах до минус пяти градусов.

    Аномальное снижение температуры зафиксировано на всем полуострове накануне пасхальных праздников, передает РИА «Новости».

    В предгорных и степных районах наблюдаются заморозки, а на возвышенностях установилась по-настоящему зимняя погода с осадками.

    «Высота снежного покрова на сегодняшнее утро – 13 сантиметров. Накануне было еще больше – 17 сантиметров. Последние три ночи температура на Ай-Петри опускалась до минус пяти и минус четырех градусов», – сообщили в крымском гидрометцентре.

    Представители Ялтинского горно-лесного заповедника подтвердили возвращение снегопадов на плато. Однако синоптики прогнозируют скорое потепление: к середине недели воздух в регионе прогреется до 15 градусов тепла. При этом в горной местности сохранится холодная погода с возможным переходом температуры через нулевую отметку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в начале апреля холодный фронт также принес в Крым снегопады и заморозки. А в мае 2025-го на территории полуострова прошел необычный дождь с африканским песком.

    14 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный выброс плазмы на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером 13 апреля за правым краем солнечного диска произошел масштабный взрыв, однако выброшенное в космос облако плазмы не угрожает Земле.

    В минувшие сутки около девяти часов вечера по московскому времени специалисты зарегистрировали масштабное извержение звездного вещества, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Событие произошло за правым краем солнечного диска.

    Энергию для крупного взрыва накопила активная область 4405, которая первого апреля находилась прямо напротив нашей планеты. Тогда эта крупная группа пятен вызывала определенные опасения у астрономов, однако серьезных инцидентов не случилось.

    «На Землю событие не влияет – плазма улетает сейчас в обратную сторону почти точно к планете Венера», – подчеркнули исследователи. В остальном космическая погода остается совершенно спокойной.

    По прогнозам экспертов, 14 апреля геомагнитная обстановка сохранится благоприятной. Вспышечная активность ожидается на стабильно низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта на Солнце начался крупный выброс плазмы. В начале того же месяца специалисты зафиксировали гигантский отрыв протуберанца длиной около миллиона километров.

    13 апреля 2026, 06:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и теплый понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода с прояснениями и температура воздуха до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Осадков, по прогнозу, не ожидается.

    Днем столбики термометров в столице покажут от плюс 12 до плюс 14 градусов, а в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 4 градусов. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление составит около 758 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от плюс 10 до плюс 15 градусов. В ночные часы вторника синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 5 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля синоптики ожидали в столице потепление до плюс 11 градусов с дождями.

    Неделей ранее метеорологи прогнозировали повышение температуры воздуха до 18 градусов тепла без осадков.

    В конце марта специалисты обещали москвичам малую облачность и до плюс 13 градусов.

    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    Столтенберг заявил о возможном исчезновении НАТО через десять лет
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider впервые сняли сверху
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов
    В Петербурге задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих
    Россиян предупредили о штрафе до 50 тыс. рублей за брошенный из машины окурок

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией

    Германия и Украина перешли к стратегическому партнерству. Зеленский и Мерц договорились о совместном выпуске дронов и увеличении военных поставок. Однако эксперты видят в этом не только укрепление сотрудничества, но и попытку Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России – в момент, когда его власть внутри Германии становится все более шаткой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

