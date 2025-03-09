Баканов возложил цветы к могиле Гагарина у Кремлевской стены

Глава Роскосмоса Баканов возложил цветы в память о первом космонавте Юрии Гагарине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в день рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина возложил цветы к месту его захоронения, сообщает ТАСС. Делегация Роскосмоса вместе с Бакановым почтила память космонавта у Кремлевской стены.

«Сегодня исполняется 91 год со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Дмитрием Бакановым почтила память космонавта, возложив венки и цветы к месту захоронения у Кремлевской стены», – говорится в сообщении.

В состав делегации вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Эти космонавты входят в основной и дублирующие экипажи 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, старт которой намечен на 8 апреля.

Кроме того, делегация возложила памятный венок у места захоронения основоположника практической космонавтики, конструктора Сергея Королева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный, где ознакомился с ходом его строительства и провел совещание по важным вопросам развития. Он также сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина. Со своих должностей ушли два заместителя главы Роскосмоса: статс-секретарь Ольга Вилкова и заместитель генерального директора по развитию промышленности Арсений Брыкин.