Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
В Роскосмосе сменились двое заместителей главы корпорации
Со своих должностей ушли два замглавы Роскосмоса, это статс-секретарь Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин, сообщили в государственной корпорации.
Вилкова и Брыкин ушли с должностей 25 февраля, указали в пресс-службе Роскосмоса, передает ТАСС.
Между тем исполняющим обязанности главы дирекции по строительству космодрома Восточный назначен руководитель группы Главного контрольного управления города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Владимир Кучеров.
Также ушел в отставку гендиректор Главкосмоса Илья Тарасенко, его заменила первый зам Наталья Локтева. Заменен руководитель АО «НПО «Техномаш»: вместо Юрия Власова предприятием стал руководить заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.
Напомним, в феврале что новый глава корпорации Дмитрий Баканов сменил руководителей головного института Роскосмоса АО «ЦНИИмаш» Сергея Коблова и Научно-производственного объединения имени Лавочкина Дмитрия Яременко.