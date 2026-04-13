Ученые спрогнозировали спокойную космическую погоду на неделю

Ученые ИКИ РАН спрогнозировали спокойную космическую погоду на всю неделю

Tекст: Мария Иванова

Вероятность мощных событий, включая магнитные бури и солнечные вспышки, на предстоящей неделе близка к нулю, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фоновый уровень рентгеновского излучения уже около недели остается ниже отметки «С», что свидетельствует о переходе солнечной короны в спокойное состояние.

«По крайней мере, даже самые отъявленные фантазеры перестали говорить о возможности второго максимума цикла и отражения от дна», – отметили в лаборатории. Специалисты подчеркнули, что до дна солнечного цикла еще далеко, однако тенденция к снижению активности вполне очевидна.

Небольшой рост геомагнитной активности, вызванный корональной дырой, завершился в субботу и оказался слабее прогнозов. В выходные дни индексы не выходили в красную зону, а заметных полярных сияний зафиксировано не было. Число пятен на Солнце и уровень радиоизлучения остаются низкими.

На горизонте четырех суток возмущающих факторов не наблюдается. Ближе к пятнице возможен незначительный рост возмущений из-за очередной корональной дыры среднего размера, однако сильных бурь не предвидится.

