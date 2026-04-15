Несовершеннолетнего из Томской области осудили на 6,5 года за госизмену
Несовершеннолетний подросток из Томской области получил 6,5 лет колонии за попытку теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб, сказано в решении Окружного военного суда.
Несовершеннолетний житель Томской области был осужден за государственную измену и покушение на совершение теракта, сказано в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
По данным суда, подросток действовал по заказу СБУ и планировал совершить диверсию на железнодорожных путях.
В апреле 2025 года обвиняемый П. ответил согласием на предложение представителя СБУ за денежное вознаграждение совершить диверсионно-террористический акт на железнодорожных путях, используемых для транспортировки химически- и взрывопожароопасных грузов.
Он подыскал проходящий по территории Томской области подходящий участок железной дороги и произвел его фотографирование, после чего согласовал это место с кураторами.
В день инцидента, 25 апреля 2025 года, П. прибыл на выбранный участок и с помощью приобретенного инструмента демонтировал накладки, соединяющие рельсы, создав условия для схода железнодорожного состава с рельс. Однако его действия были вовремя обнаружены и устранены специализированной службой, благодаря чему удалось предотвратить катастрофу.
Суд признал подростка виновным по совокупности преступлений, связанных с госизменой и попыткой совершения террористического акта. Решение вынесено после рассмотрения всех обстоятельств дела.
«Суд с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, назначил П. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – сказано в решении.
