Эксперт Петрук назвала первые цветы для высадки в открытый грунт
Такие многолетние цветы как петуния, астра и циния можно высаживать в грунт первыми, поскольку это наиболее холодостойкие растения, сообщила кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Вера Петрук.
Петрук рассказала, что петуния, астра и циния считаются наиболее устойчивыми к холоду цветами, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Семенами мы можем высаживать петунию, цинию, астру, они такие более хладостойкие цветы. Если высаживаем семенами, то они быстрее укрепляются в почве, а если мы из теплицы сразу в грунт перенесли выращенное растение, то, конечно, оно боится заморозков».
Эксперт пояснила, что все виды цветов относятся к теплолюбивым растениям, поэтому перед посадкой рекомендуется проверять температуру почвы специальным термометром. Также важно следить за прогнозом погоды, чтобы избежать возможных заморозков до минус 10 градусов.
Петрук отметила, что многолетники нуждаются в подкормке азотом, особенно те, что уже находятся в грунте. Однолетние цветы, по ее словам, лучше всего высаживать 9 мая, при этом их можно сеять прямо семенами – они зацветут чуть позже, но хорошо укоренятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле дачники могут сеять в открытый грунт холодостойкие цветы.
Эксперты советуют не торопиться с высадкой рассады из-за риска ночных заморозков.
Для защиты молодых растений от холода агрономы рекомендуют использовать укрывные материалы.