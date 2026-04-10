Эксперт Гайвас напомнил о рисках ранней высадки рассады весной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гайвас заявил, что дачникам не стоит спешить с высадкой рассады даже при ранней весне, передает ТАСС. Он напомнил, что важно учитывать температуру почвы, ночную прохладу и вероятность возвратных заморозков.

«Да, днем уже тепло, солнце активное, но по ночам прохладно даже в теплицах. Поэтому мы рекомендуем все равно не торопиться. Кто уже увез рассаду, видят, что она страдает», – отметил он. По словам эксперта, несколько лет назад в Сибири дачники поспешили с высадкой, после чего неожиданно ударили морозы и растения погибли.

Гайвас подчеркнул, что современные теплицы лучше сохраняют тепло, однако на глубине 20-25 см почва остается холодной. Особое внимание следует уделять и уровню влажности: переувлажненная земля не позволяет начинать сельхозработы слишком рано.

В регионе сроки высадки различаются, однако Гайвас рекомендовал не нарушать традиционные даты, несмотря на погоду. В теплицы на юге Западной Сибири рассаду стоит высаживать не раньше начала мая, а в открытый грунт – только после первой недели июня, так как в конце мая возможны возвратные холода.

Земля перед высадкой рассады должна прогреться минимум до 16 градусов тепла. Правильно рассчитанные сроки посева дают растениям фору в развитии.