В Москве запустили производство микрофокусных рентгеновских устройств
В столичной особой экономической зоне «Технополис Москва» стартовало серийное производство отечественных микрофокусных рентгеновских установок, предназначенных для неразрушающего контроля продукции.
Устройства предназначены для контроля промышленной продукции и позволяют выявлять микродефекты без повреждения образца. Максим Ликсутов, заместитель мэра столицы, пояснил: «Резиденты особой экономической зоны получают налоговые льготы, доступ к развитой инфраструктуре и всестороннюю поддержку. Это помогает компаниям сосредоточиться на главном – создании новых решений. Одно из них – микрофокусные рентгеновские установки».
Производственные мощности позволяют выпускать до 60 аппаратов ежегодно с возможностью увеличения объемов, а инвестиции в проект составили 200 млн рублей. Устройства применяются для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии металлов, керамики, полимеров, композитов и легких сплавов с точностью до двух микрон.
Разработку и выпуск наладила компания «Диагностика-М». В 2026 году она освоила производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225. Оборудование производителя уже используется в аэропортах, на вокзалах, стадионах, в таможенных службах, метро, а также обеспечивает безопасность на объектах «Почты России», госкорпорации «Росатом», ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «МОЭСК».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил на форуме Digital Qazaqstan 2026, что в России было организовано производство базовых станций стандартов 4G и 5G.