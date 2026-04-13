Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
При атаках дронов под Белгородом пострадали четыре человека
В результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области травмы различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Ясные Зори Белгородского округа трое мужчин пострадали от осколочных ранений головы при атаке дрона, указал Гладков в Max.
Двоих пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу для оказания первой помощи, после чего направили в областную клиническую больницу на дополнительное обследование.
Третий раненый в Ясных Зорях самостоятельно прибыл в областное медучреждение. Врачи оказали ему необходимую помощь, однако от дальнейшей госпитализации мужчина решил отказаться.
Еще один инцидент произошел в хуторе Гаевка Волоконовского округа, мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Пострадавший обратился в Волоконовскую центральную районную больницу, откуда его планируют перевести в Валуйскую ЦРБ для продолжения лечения.
Ранее три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Волоконовском округе. В феврале четыре мирных жителя получили ранения из-за удара дрона по коммерческому объекту в селе Головчино.