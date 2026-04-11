Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.
Священник рассказал о правилах освящения еды перед Пасхой
В Великую субботу до ночного пасхального богослужения в храмах освящают куличи и яйца, но можно принести и любую другую еду, рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Козлов сообщил, что в Великую субботу перед Пасхой в храмах освящают традиционные пасхальные блюда – куличи, яйца и творожные пасхи, однако, можно принести на освящение и любую другую еду, передает РИА «Новости». Обряд совершается после литургии днем 11 апреля и обычно продолжается до начала вечернего богослужения – освященную пищу разрешается употреблять по окончании строгого поста.
Священник напомнил, что с пятницы, 3 апреля, завершился основной этап Великого поста, после чего наступила последняя и самая строгая неделя – Страстная седмица, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели носит название «великий», а Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля.
Отец Максим Козлов также сообщил, что в Великую субботу существует традиция посещения храмов для поклонения плащанице – иконе, изображающей Христа во гробе. «Великая суббота или Суббота великого покоя – день, когда Спаситель пребывает плотью во гробе, а душою снисходит в ад, чтобы вывести оттуда души праведных людей», – подчеркнул он. В этот день служится литургия, предваряемая чтением 15 паремий – ветхозаветных пророчеств о страданиях, погребении и воскресении Мессии.
Перед литургией алтарь и храм облачаются в светлые одежды, символизирующие радостную весть о грядущем Воскресении, подобно ангелу в сияющих одеждах. После литургии первый раз читается Евангелие о Воскресении Христовом, хотя основной праздник и ночное богослужение еще предстоят.
В период Великого поста, особенно в Страстную неделю, верующим рекомендуется отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, а также, кроме некоторых дней, от рыбы. Типикон допускает особенно строгий пост в Великую пятницу: в этот день советуют полностью отказаться от пищи или ограничиться только водой и хлебом. Меру поста рекомендуется определять индивидуально после беседы со священником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Русской православной церкви призвали минимизировать использование священных символов на пасхальных упаковках.
