Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.
Историк спецслужб Матвеев рассказал о громких провалах британской разведки
Задержание в Москве агента британской разведки, российского дипломата Платона Обухова, состоявшееся 30 лет назад, стало беспрецедентным фиаско британской разведки, и череда ее небывалых провалов в России длится по сей день, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
Матвеев рассказал, что беспрецедентные провалы британской разведки в России продолжаются на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости». По словам историка, переломным моментом стало задержание в Москве в апреле 1996 года дипломата МИД России Платона Обухова, работавшего на британскую разведку. Эта операция ФСБ продемонстрировала высокий профессионализм российских контрразведчиков, несмотря на сложные 1990-е годы и реформирование спецслужб после распада СССР.
Расследование началось в январе 1995 года после фиксации неизвестных радиосигналов, напоминающих канал связи западных спецслужб. С помощью уникальной методики и кропотливой работы удалось выявить схему организации бесконтактной связи между британскими агентами и их информатором, которым оказался Платон Обухов. Он передавал закодированные сообщения с помощью радиопередатчика, замаскированного под аудиоплеер, в моменты проезда мимо кафе, где ждали британские дипломаты.
Обухов быстро признал вину после ареста и заявил на встрече с журналистами: «Им было глубоко наплевать на меня. Я был для них никто – лишь отчетная палочка... Лучше шпионить на немецкую, шведскую и даже папуасскую разведку, чем на англичан. Вступивший на путь сотрудничества с ними обречен». Специалистам ФСБ удалось не только изъять и изучить используемую британцами аппаратуру, но и расшифровать передаваемые сообщения.
Всего за десять месяцев сотрудничества с посольской резидентурой MI6 Обухов провел не менее 15 сеансов радиосвязи и получил около 300 тыс. долларов США. После его задержания несколько британских разведчиков были высланы из страны как персоны нон грата, в том числе резидент Норман Максвин. Британская сторона признала «московский провал» беспрецедентным случаем, объяснив его недооценкой возможностей ФСБ.
Схожие неудачи случались и ранее: в 1994 году из России был выслан разведчик Джон Скарлет, а после разоблачения в 2006 году «шпионского камня» из Москвы были вынуждены выехать сотрудники британской разведки. Матвеев отмечает, что после начала спецоперации на Украине работа британских спецслужб в России активизировалась, но неизменно приводила к провалам и массовым высылкам сотрудников.
Эксперт подчеркивает, что упорство Британии в отправке в Россию молодых и подготовленных специалистов оборачивается для них не только потерей карьеры, но и невозможностью повторно выезжать за границу по службе из-за компрометации. По мнению Матвеева, Лондон продолжает недооценивать уровень российской контрразведки, что ведет к новым громким провалам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности выявила в посольстве Великобритании в Москве агента английских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля.
Ведомство опубликовало фотографию этого незаявленного сотрудника под дипломатическим прикрытием.
Ранее российская контрразведка обнаружила в дипмиссии еще двух британских шпионов.