Историк спецслужб Матвеев рассказал о громких провалах британской разведки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Матвеев рассказал, что беспрецедентные провалы британской разведки в России продолжаются на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости». По словам историка, переломным моментом стало задержание в Москве в апреле 1996 года дипломата МИД России Платона Обухова, работавшего на британскую разведку. Эта операция ФСБ продемонстрировала высокий профессионализм российских контрразведчиков, несмотря на сложные 1990-е годы и реформирование спецслужб после распада СССР.

Расследование началось в январе 1995 года после фиксации неизвестных радиосигналов, напоминающих канал связи западных спецслужб. С помощью уникальной методики и кропотливой работы удалось выявить схему организации бесконтактной связи между британскими агентами и их информатором, которым оказался Платон Обухов. Он передавал закодированные сообщения с помощью радиопередатчика, замаскированного под аудиоплеер, в моменты проезда мимо кафе, где ждали британские дипломаты.

Обухов быстро признал вину после ареста и заявил на встрече с журналистами: «Им было глубоко наплевать на меня. Я был для них никто – лишь отчетная палочка... Лучше шпионить на немецкую, шведскую и даже папуасскую разведку, чем на англичан. Вступивший на путь сотрудничества с ними обречен». Специалистам ФСБ удалось не только изъять и изучить используемую британцами аппаратуру, но и расшифровать передаваемые сообщения.

Всего за десять месяцев сотрудничества с посольской резидентурой MI6 Обухов провел не менее 15 сеансов радиосвязи и получил около 300 тыс. долларов США. После его задержания несколько британских разведчиков были высланы из страны как персоны нон грата, в том числе резидент Норман Максвин. Британская сторона признала «московский провал» беспрецедентным случаем, объяснив его недооценкой возможностей ФСБ.

Схожие неудачи случались и ранее: в 1994 году из России был выслан разведчик Джон Скарлет, а после разоблачения в 2006 году «шпионского камня» из Москвы были вынуждены выехать сотрудники британской разведки. Матвеев отмечает, что после начала спецоперации на Украине работа британских спецслужб в России активизировалась, но неизменно приводила к провалам и массовым высылкам сотрудников.

Эксперт подчеркивает, что упорство Британии в отправке в Россию молодых и подготовленных специалистов оборачивается для них не только потерей карьеры, но и невозможностью повторно выезжать за границу по службе из-за компрометации. По мнению Матвеева, Лондон продолжает недооценивать уровень российской контрразведки, что ведет к новым громким провалам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности выявила в посольстве Великобритании в Москве агента английских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля.

Ведомство опубликовало фотографию этого незаявленного сотрудника под дипломатическим прикрытием.

Ранее российская контрразведка обнаружила в дипмиссии еще двух британских шпионов.