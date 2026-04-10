С уехавшего из России комика Слепакова решили принудительно взыскать штраф

Tекст: Дмитрий Зубарев

С уехавшего на Украину комика и иноагента Семёна Слепакова принудительно взыскивают более 17,3 тыс. рублей административного штрафа, сообщает РИА «Новости».

В конце прошлого года в отношении комика было возбуждено исполнительное производство по делу об административном правонарушении. Основанием послужил неуплаченный вовремя штраф за нарушение правопорядка в статусе иноагента.

Согласно судебным документам, за просрочку оплаты суд назначил Слепакову новый штраф в размере 60 тыс. рублей. На данный момент приставы взыскивают с него сумму, включающую 4,2 тыс. рублей исполнительского сбора и 17,1 тыс. рублей основного долга.

В четверг в прокуратуре Москвы и Следственном комитете России заявили о возбуждении против Слепакова уголовного дела по статье об уклонении от обязанностей иноагента. Следствие также намерено объявить его в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы возбудила в отношении Семена Слепакова уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование юмориста по статье об уклонении от обязанностей иноагента.

Осенью прошлого года Слепакова оштрафовали на 60 тыс. рублей за просрочку оплаты предыдущего взыскания по делу о маркировке иноагента.