Основатель Amazon купил участки в «бункере миллиардеров» по соседству с Цукербергом

Основатель Amazon Безос приобрел участки в «бункере миллиардеров» во Флориде

Tекст: Дарья Григоренко

С середины 2023 года по июнь 2025 года Безос приобрел четыре участка общей стоимостью 339 млн долларов, три из которых расположены рядом с владением Марка Цукерберга, передает РИА «Новости».

Три участка общей площадью около 26 тыс. кв. метров находятся недалеко от нового участка Цукерберга (лот 7). Безос оформил лоты 11 и 12 стоимостью 147 млн долларов через фонды Palm Trust и Cape Trust; его связь с ними всплыла после судебной жалобы бывшего владельца одного из участков в 2024 году.

Связь Безоса с лотом 9, оцененным в 105 млн долларов, была установлена благодаря сети посредников. В 2024 году СМИ сообщали о покупке им лота 28 за 87 млн долларов. Операции оформлялись через юридическую фирму «Билзин и Самберг», а также через связанных с ней доверительных управляющих.

Отмечается, что все четыре владения оформлены на посредников, что позволяет предположить управление ими через структуры Безоса. Суммарная стоимость недвижимости на острове оценивается в 339 млн долларов, что делает его одним из крупнейших собственников на Индиан-Крик.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг решил приобрести дом на искусственном острове в штате Флорида, который известен как место проживания миллиардеров и знаменитостей.