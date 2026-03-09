Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Около 500 человек провели день в поискать троих пропавших в Подмосковье детей
Поисками пропавших в Звенигороде детей 8 марта занимались почти 500 человек, рассказали в Telegram-канале представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Всего в поиске на текущий момент приняло участие почти 500 человек. Поиск продолжается», – сказано в сообщении.
Поиски ведутся почти сутки во взаимодействии с правоохранителями. Оперативный штаб работает круглосуточно. Добровольцы «ЛизаАлерт» отрабатывают задачи в природной среде, обследуют берега реки.
«На данный момент на месте работают преимущественно опытные добровольцы и подготовленные поисковики, а также сотрудники экстренных служб. Акваторию реки с воздуха обследовали пилоты авиационного крыла «ЛизаАлерт», – добавили в отряде.
Напомним, 7 марта в Звенигороде 13-летняя Алина, 12-летние Иван и Богдан ушли гулять и не вернулись домой.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения троих подростков. Спасатели предположили гибель несовершеннолетних в местной реке. Очевидцы раскрыли подробности борьбы одного из детей с сильным течением.