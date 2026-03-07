Власти США устроили массовую проверку уехавших туда российских артистов

Tекст: Вера Басилая

Иммиграционная и таможенная полиция ICE усилила контроль за находящимися в стране гражданами России, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Особое внимание инспекторы уделяют обладателям «виз талантов», которые получили многие покинувшие родину знаменитости. Теперь им необходимо лично явиться в миграционную службу для проверки документов.

В случае отказа сотрудники ведомства могут принудительно доставить человека в офис прямо с рабочего места. При выявлении несоответствий заявленной деятельности визу могут аннулировать, а самого нарушителя депортировать.

Действия силовиков вызывают серьезный общественный резонанс и массовые протесты в американских городах. Наиболее громким инцидентом стало убийство инспекторами 37-летней писательницы Рене Гуд в начале 2026 года.

Значительное число деятелей культуры перебралось в Штаты после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Категория O-1 предназначается именно для лиц с выдающимися способностями в искусстве, науке или бизнесе.

Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан России и ряда других стран.

Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков предупредил об угрозе депортации для многих релокантов из-за ужесточения миграционной политики.