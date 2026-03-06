Российские силовики узнали о тонущих в окопах Сумской области солдатах ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач», – рассказал РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По его словам, укрепления противника были построены в морозную погоду, что не позволило подготовить их к весенней оттепели. В результате талый снег массово затопил фортификационные сооружения и окопы, создав тяжелые условия для пребывания личного состава.

«В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», – добавил информатор.

